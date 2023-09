EV-rijders vaker op zoek naar manier om laadkosten te drukken

Vanwege de hoge stroomprijzen gaan mensen met elektrische auto's steeds meer op zoek naar manieren om de laadkosten te drukken, staat in het jaarlijkse Nationaal Laadonderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Dat betekent echt niet dat hordes EV-rijders net zo lang omrijden tot er een goedkope laadpaal vrij is of dat ze en masse op zoek gaan naar promotieacties voor gratis laden. Nee, volgens het onderzoek wordt er vooral vaker thuis geladen, als gevolg van de gestegen tarieven van openbare laadpalen. Volgens de laatste cijfers wordt ruim 50 procent van de gereden kilometers thuis opgeladen, 25 procent bij openbare laadpalen, 13 procent op het werk en 9 procent bij een snellader onderweg.

Thuis laden is vooral goedkoper voor mensen met zonnepanelen. Inmiddels heeft ruim driekwart (77 procent) van de bestuurders van stekkerauto's deze panelen op het dak liggen. Volgens de onderzoekers is bovendien een 'opvallend groot deel' van de thuisladers (20 procent) inmiddels overgestapt op een dynamisch stroomcontract met veelal veel lagere tarieven in de daluren. Het overige deel wil dit wel graag gaan doen. "Dynamische tarieven zijn niet alleen bij thuisladers steeds populairder. Bijna de helft van de elektrische rijders wil dat ook bij publieke laadpalen dynamische tarieven mogelijk worden." Op die manier kun je er immers voor kiezen om zoveel mogelijk in daluren te laden om kosten te drukken.

Veel mensen met elektrische auto's ervaren nog wel problemen met het openbaar opladen. Zo lopen ze tegen defecte laadpalen aan of de laadpaal is al bezet. Daarnaast komt het voor dat auto's met brandstofmotoren de laadplekken bezet houden. Ook op het werk is het in de ogen van rijders van elektrische auto's vaak nog niet goed geregeld, onder meer wegens een gebrek aan laadplekken. De elektrische rijders zijn het meest ontevreden over het laden in het buitenland tijdens vakanties. "Vooral te weinig laadpalen (onderweg en op bestemming), defecte laadpalen en onduidelijkheid over de werking van de laadpas of laadapp in het buitenland zijn veel ervaren knelpunten", staat in het rapport. Het onderzoek is een initiatief van ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).