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Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 200
 
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Elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: nieuw tussenmaatje met riant bereik

Ook met riant rijbereik

Lars Krijgsman
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De elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake krijgt een nieuwe variant voor wie de instapper te mager vindt, maar de daarboven gepositioneerde variant te veel van het goede vindt. Dat kan AutoWeek melden voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan geeft.

De elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake was al in heel wat varianten te bestellen. Hij is er als 200, 250+ en als 350 4Matic. De CLA 200 heeft een 58 kWh accu die een 224 pk krachtige elektromotor van stroom voorziet. De CLA 250+ heeft een 85 kWh accu en is 272 pk sterk. Het gat tussen die twee versies vult Mercedes-Benz nu op met de CLA 250. Inderdaad: zonder plusje.

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250 heeft net als de 250+ een systeemvermogen van 272 pk. De accu is met 71 kWh echter kleiner dan het 85 kWh metende exemplaar dat in de 250+ ligt. De CLA 250 snelt vanuit stilstand in 6,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij op de 0-100-sprint 0,6 seconden rapper dan de CLA 200 en net zo snel als de CLA 250+. Omdat de accu van de CLA 250 kleiner is dan die van de CLA 250+ is het rijbereik uiteraard kleiner, maar nog altijd riant. De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake komt als 250 tot 652 kilometer ver. Ter vergelijking: de 200 schopt het tot een actieradius van 525 kilometer, de 250+ komt tot 767 kilometer ver).

Instappen in de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250 kan vanaf €57.547. De CLA Limousine had deze aandrijflijn al.

Prijzen Mercedes-Benz CLA Shooting Brake - augustus 2026

VermogenAccuBereikUitvoeringVanafprijs
CLA Shooting Brake 200224 pk58 kWh525 kilometerBusiness Solution€49.561
CLA Shooting Brake 200224 pk58 kWh525 kilometerBusiness Solution Luxury€52.586
CLA Shooting Brake 200224 pk58 kWh512 kilometerBusiness Solution AMG€54.522
CLA Shooting Brake 250272 pk71 kWh651 kilometerBusiness Solution€52.586
CLA Shooting Brake 250272 pk71 kWh651 kilometerBusiness Solution Luxury€55.611
CLA Shooting Brake 250272 pk71 kWh551 kilometerBusiness Solution AMG€57.547
CLA Shooting Brake 250+272 pk85 kWh767 kilometerBusiness Solution€55.006
CLA Shooting Brake 250+272 pk85 kWh752 kilometerBusiness Solution Luxury€58.031
CLA Shooting Brake 250+272 pk85 kWh749 kilometerBusiness Solution AMG€59.967
CLA Shooting Brake 350 4Matic354 pk (AWD)85 kWh726 kilometerBusiness Solution AMG€66.017

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