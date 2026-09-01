De elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake was al in heel wat varianten te bestellen. Hij is er als 200, 250+ en als 350 4Matic. De CLA 200 heeft een 58 kWh accu die een 224 pk krachtige elektromotor van stroom voorziet. De CLA 250+ heeft een 85 kWh accu en is 272 pk sterk. Het gat tussen die twee versies vult Mercedes-Benz nu op met de CLA 250. Inderdaad: zonder plusje.

De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250 heeft net als de 250+ een systeemvermogen van 272 pk. De accu is met 71 kWh echter kleiner dan het 85 kWh metende exemplaar dat in de 250+ ligt. De CLA 250 snelt vanuit stilstand in 6,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij op de 0-100-sprint 0,6 seconden rapper dan de CLA 200 en net zo snel als de CLA 250+. Omdat de accu van de CLA 250 kleiner is dan die van de CLA 250+ is het rijbereik uiteraard kleiner, maar nog altijd riant. De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake komt als 250 tot 652 kilometer ver. Ter vergelijking: de 200 schopt het tot een actieradius van 525 kilometer, de 250+ komt tot 767 kilometer ver).

Instappen in de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250 kan vanaf €57.547. De CLA Limousine had deze aandrijflijn al.

Prijzen Mercedes-Benz CLA Shooting Brake - augustus 2026