De elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake krijgt een nieuwe variant voor wie de instapper te mager vindt, maar de daarboven gepositioneerde variant te veel van het goede vindt. Dat kan AutoWeek melden voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan geeft.
De elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake was al in heel wat varianten te bestellen. Hij is er als 200, 250+ en als 350 4Matic. De CLA 200 heeft een 58 kWh accu die een 224 pk krachtige elektromotor van stroom voorziet. De CLA 250+ heeft een 85 kWh accu en is 272 pk sterk. Het gat tussen die twee versies vult Mercedes-Benz nu op met de CLA 250. Inderdaad: zonder plusje.
De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250 heeft net als de 250+ een systeemvermogen van 272 pk. De accu is met 71 kWh echter kleiner dan het 85 kWh metende exemplaar dat in de 250+ ligt. De CLA 250 snelt vanuit stilstand in 6,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daarmee is hij op de 0-100-sprint 0,6 seconden rapper dan de CLA 200 en net zo snel als de CLA 250+. Omdat de accu van de CLA 250 kleiner is dan die van de CLA 250+ is het rijbereik uiteraard kleiner, maar nog altijd riant. De Mercedes-Benz CLA Shooting Brake komt als 250 tot 652 kilometer ver. Ter vergelijking: de 200 schopt het tot een actieradius van 525 kilometer, de 250+ komt tot 767 kilometer ver).
Instappen in de Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250 kan vanaf €57.547. De CLA Limousine had deze aandrijflijn al.
Prijzen Mercedes-Benz CLA Shooting Brake - augustus 2026
|Vermogen
|Accu
|Bereik
|Uitvoering
|Vanafprijs
|CLA Shooting Brake 200
|224 pk
|58 kWh
|525 kilometer
|Business Solution
|€49.561
|CLA Shooting Brake 200
|224 pk
|58 kWh
|525 kilometer
|Business Solution Luxury
|€52.586
|CLA Shooting Brake 200
|224 pk
|58 kWh
|512 kilometer
|Business Solution AMG
|€54.522
|CLA Shooting Brake 250
|272 pk
|71 kWh
|651 kilometer
|Business Solution
|€52.586
|CLA Shooting Brake 250
|272 pk
|71 kWh
|651 kilometer
|Business Solution Luxury
|€55.611
|CLA Shooting Brake 250
|272 pk
|71 kWh
|551 kilometer
|Business Solution AMG
|€57.547
|CLA Shooting Brake 250+
|272 pk
|85 kWh
|767 kilometer
|Business Solution
|€55.006
|CLA Shooting Brake 250+
|272 pk
|85 kWh
|752 kilometer
|Business Solution Luxury
|€58.031
|CLA Shooting Brake 250+
|272 pk
|85 kWh
|749 kilometer
|Business Solution AMG
|€59.967
|CLA Shooting Brake 350 4Matic
|354 pk (AWD)
|85 kWh
|726 kilometer
|Business Solution AMG
|€66.017
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