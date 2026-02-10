Ga naar de inhoud
Elektrische Mercedes-Benz CLA als tussenmaatje: ruim 670 kilometer rijbereik

250 tussen 200 en 250+

Mercedes-Benz CLA 250
Lars Krijgsman

De elektrische Mercedes-Benz CLA was er tot op heden met een 58 kWh of 85 kWh accu. Daar perst Mercedes-Benz nu een pakket tussen. Het heeft een capaciteit van 71 kWh en ligt in de nieuwe Mercedes-Benz CLA 250.

De nieuwe Mercedes-Benz CLA was al als elektrische 200, 250+ en 350 4Matic te bestellen. De CLA 200 heeft een 58 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor, de CLA 250+ is 272 pk sterk en heeft een 85 kWh accu. Daartussen wurmt zich nu de Mercedes-Benz CLA 250. Zonder plusje dus.

De Mercedes-Benz CLA 250 heeft net als de 250+ een 272 pk sterke elektromotor op de achteras en zoemt dan ook net zo snel - in 6,7 seconden - vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Het grote verschil zit hem in de accu. In de CLA 250 ligt namelijk een echt tussenmaatje met een capaciteit van 71 kWh. Die Mercedes-Benz CLA 250 heeft een rijbereik van 673 kilometer en nestelt zich daarmee logischerwijs ook tussen de CLA 200 (541 kilometer) en CLA 250+ (791 kilometer).

De Mercedes-Benz CLA 250 is er als Business Solution vanaf €51.134. De CLA 200 kost bij gelijke uitvoering minimaal €48.109, terwijl de CLA 250+ minstens €53.554 kost. Inderdaad: ook wat betreft de vanafprijs zit de CLA 250 precies tussen de 200 en 250+.

VermogenAccuBereikUitvoeringVanafprijs
CLA 200224 pk58 kWh541 kilometerBusiness Solution€48.109
CLA 200224 pk58 kWh531 kilometerBusiness Solution Luxury€51.134
CLA 200224 pk58 kWh529 kilometerBusiness Solution AMG€53.070
CLA 250272 pk71 kWh673 kilometerBusiness Solution€51.134
CLA 250272 pk71 kWh660 kilometerBusiness Solution Luxury€54.159
CLA 250272 pk71 kWh658 kilometerBusiness Solution AMG€56.095
CLA 250+272 pk85 kWh791 kilometerBusiness Solution€53.554
CLA 250+272 pk85 kWh777 kilometerBusiness Solution Luxury€56.579
CLA 250+272 pk85 kWh774 kilometerBusiness Solution AMG€58.515
CLA 350 4Matic354 pk (AWD)85 kWh749 kilometerBusiness Solution AMG€64.613
