De goedkoopste Tesla Model 3 komt voortaan verder dan ooit

De Tesla Model 3 is er in vier smaken. De variant met het grootste bereik is de Model 3 Long Range Achterwielaandrijving die uit een volle acculading maar liefst 750 kilometer perst. De instapper Model 3 Achterwielaandrijving blijft daar ver bij uit de buurt, maar was met zijn actieradius van 534 kilometer bepaald geen nietsnut. De goedkoopste Tesla Model 3 komt door een eenvoudige aanpassing nu verder dan ooit.

Vergeet het rijbereik van 534 kilometer voor de goedkoopste variant. Voortaan komt de Model 3 Achterwielaandrijving maar liefst 572 kilometer ver op een volle accu. Voor die 38 kilometer extra heeft Tesla de aandrijflijn ongemoeid gelaten en ook het accupakket is niet herzien. Wél zet Tesla de Model 3 Achterwielaandrijving af fabriek op nieuwe banden. Het gaat om Giti Control P10-rubber. Dat zijn zomerbanden met een lage rolweerstand die Bridgestone-banden vervangen.

De Tesla Model 3 Achterwielaandrijving is er net als voorheen weer vanaf €36.990. Hier lees je wat je voor dat geld allemaal wel of niet krijgt.

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