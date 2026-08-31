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De goedkoopste Tesla Model 3 komt voortaan verder dan ooit

Meer is beter

Lars Krijgsman
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De goedkoopste Tesla Model 3 heeft voortaan een groter rijbereik en komt verder dan ooit. Dat heeft Tesla voor elkaar gekregen zonder daadwerkelijk aan de techniek te sleutelen.

De Tesla Model 3 is er in vier smaken. De variant met het grootste bereik is de Model 3 Long Range Achterwielaandrijving die uit een volle acculading maar liefst 750 kilometer perst. De instapper Model 3 Achterwielaandrijving blijft daar ver bij uit de buurt, maar was met zijn actieradius van 534 kilometer bepaald geen nietsnut. De goedkoopste Tesla Model 3 komt door een eenvoudige aanpassing nu verder dan ooit.

Vergeet het rijbereik van 534 kilometer voor de goedkoopste variant. Voortaan komt de Model 3 Achterwielaandrijving maar liefst 572 kilometer ver op een volle accu. Voor die 38 kilometer extra heeft Tesla de aandrijflijn ongemoeid gelaten en ook het accupakket is niet herzien. Wél zet Tesla de Model 3 Achterwielaandrijving af fabriek op nieuwe banden. Het gaat om Giti Control P10-rubber. Dat zijn zomerbanden met een lage rolweerstand die Bridgestone-banden vervangen.

De Tesla Model 3 Achterwielaandrijving is er net als voorheen weer vanaf €36.990. Hier lees je wat je voor dat geld allemaal wel of niet krijgt.

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Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?

Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh Warmtepomp, AutoPilot3.0

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Standard RWD Plus 60 kWh Warmtepomp, AutoPilot3.0

  • 2021
  • 74.386 km
  • Elektrisch
  • 239kW/325pk

Automatisch

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ILectric Cars
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Standard RWD Plus 60 kWh | SOH ..% | Enhanced Autopilot | 18 Inch

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Tesla Model 3 RWD 60 kWh / Autopilot 4 / 4season banden / Panoramadak / Camera / Leder / 18'' / Navigatie / Stoelverwarming

Tesla Model 3

RWD 60 kWh / Autopilot 4 / 4season banden / Panoramadak / Camera / Leder / 18'' / Navigatie / Stoelverwarming

  • 2024
  • 28.027 km
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Automatisch

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Autobedrijf Otto de Gooijer BV
€ 36.750
Tesla Model 3 RWD 60 kWh SOH 85,5% / Autopilot / 19'' LM ( € 1.600 ) / 3 Fase / Memory / 5X Stoelverwarming / NL Auto / 1e Eigenaar /

Tesla Model 3

RWD 60 kWh | SOH 85,5% | Autopilot | 19'' LM ( € 1.600 ) | 3 Fase | Memory | 5X Stoelverwarming | NL Auto | 1e Eigenaar |

  • 2019
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Just Buy A Car B.V.
€ 21.400
Tesla Model 3 Long Range AWD 75 kWh | PANO | CAMERA | STOELVERW. | AUTOPILOT

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Long Range AWD 75 kWh | PANO | CAMERA | STOELVERW. | AUTOPILOT

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  • 98.948 km
  • Elektrisch
  • 158kW/215pk

Automatisch

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Autobedrijf A. van Rijswijk
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Tesla Model 3 RWD 60 kWh Afneembare trekhaak 1000kg

Tesla Model 3

RWD 60 kWh Afneembare trekhaak 1000kg

  • 2024
  • 101.844 km
  • Elektrisch
  • 208kW/283pk

Automatisch

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Weijers Auto B.V.
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