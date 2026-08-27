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Mercedes-AMG CLA 45 4Matic
Mercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4MaticMercedes-AMG CLA 45 4Matic+
 
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De nieuwe CLA 45 is één A-klasse goedkoper dan de oude

Met afstand de goedkoopste Mercedes-AMG

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De nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 is elektrisch en dat zal best even wennen zijn voor de trouwe AMG-klanten. Eén voordeel mag echter niet vergeten worden: hij is er ontzettend veel goedkoper van geworden.

In het door autobelastingen geteisterde Nederland kost een compact speelgoedje als de ‘oude’, brandstofgestookte CLA nieuw zomaar even 120.000 euro. De nieuwe CLA 45 is er vanaf € 76.907, oftewel zo’n 43.000 euro minder! Anders gezegd betaal je er grofweg één A-klasse minder voor, want die kleinste Mercedes is er vanaf €42.792. Met deze prijs is de nieuwe CLA 45 met afstand de goedkoopste AMG die je in Nederland kunt kopen. Het is niet dat je daarvoor dan beroerde prestaties krijgt, trouwens. 680 pk en een 0-100-tijd van 3 seconden is zoals de Britten zeggen ‘nothing to sniff at’. Met een accu van maar liefst 94 kWh en een nog altijd vrij gunstig verbruik van 16,1 kWh per 100 kilometer mag het rijbereik er trouwens ook zijn: 678 kilometer schoon aan de haak.

Mercedes-AMG CLA 45 4Matic

Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake

De Mercedes-AMG CLA 45 is er ook meteen als Shooting Brake. Die is er vanaf €78.359 en onderscheidt zich uiteraard vooral met zijn praktischere koetsje en grote vijfde deur. Fraaie 19-inch AMG-wielen zijn in beide gevallen standaard en dat geldt ook voor adaptieve schokdempers, de actieve achterspoiler en het vaste panoramadak. Opvallend genoeg is deze snelste en duurste CLA de enige elektrische versie die niet de doorlopende ledstrip tussen de koplampen en de verlichte grille heeft. Grille-verlichting is hier optioneel, maar indien geselecteerd valt dankzij de verticale ‘spijlen’ wel meteen op dat het hier om een AMG gaat. Persoonlijke noot: van ons hoeft het niet.

Mercedes-AMG CLA 34

Standaard geen verlichte grille. De reguliere elektrische CLA heeft 'm wel altijd.

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