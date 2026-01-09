De Auto van het Jaar is voor het eerst in jaren geen Renault

Alsof er nog niet genoeg nieuws uit Brussel is gekomen vandaag, horen we er ook nog even wat de Auto van het Jaar 2026 is in Europa. Voor het eerst in jaren is het géén Renault.

Voor het eerst in jaren? Jawel, want Renault flikte het zeldzame kunstje om tweemaal op rij de titel ‘European Car of the Year’ binnen te slepen. Vorig jaar was dat de Renault 5, in 2024 de Scenic E-Tech. In 2026 mag de bokaal niet naar Frankrijk, maar naar Duitsland worden gestuurd. De Mercedes-Benz CLA sleept de prestigieuze titel binnen en laat daarmee de Skoda Elroq, Kia EV4, Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster en Renault 4 achter zich in de finale. In die volgorde, trouwens, want dit is ook de rangorde waarin de auto’s eindigden.

Auto van het Jaar 2025 - uitslag

Mercedes-Benz CLA Skoda Elroq Kia EV4 Citroën C5 Aircross Fiat Grande Panda Dacia Bigster Renault 4

De keuze voor de CLA is zeker niet gek, want de compacte EV zit innovatief in elkaar en is ontworpen volgens een nieuwe ‘electric first’ filosofie die de elektrische aandrijflijn voorrang gaf bij de ontwikkeling, terwijl de CLA wel ook leverbaar is met benzinemotoren. De elektrische versie is bijzonder efficiënt, mede dankzij zijn goede stroomlijn en een automatische tweeversnellingsbak.