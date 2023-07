Elektrische auto's voor het eerst populairder dan diesels in EU

De verkoop van nieuwe personenauto's in de EU is ook in juni weer aangetrokken vergeleken met vorig jaar. Wel blijft het aantal nog sterk achter bij dat van 2019. Opvallend is dat voor het eerst elektrische auto's populairder waren dan diesels.

Er zijn vorige maand ruim 1,04 miljoen nieuwe personenauto's geregistreerd in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ACEA. Opnieuw een flinke stijging vergeleken met diezelfde maand vorig jaar (+17,8 procent). Toch blijven de verkopen flink achter bij 2019. In het eerste halfjaar van dit jaar werden er ruim 5,4 miljoen auto's verkocht in de EU en dat waren er 17,9 procent meer dan vorig jaar, maar 21 procent minder dan in 2019. De ACEA ziet enerzijds herstel na de onderdelentekorten die de auto-industrie vorig jaar parten speelden, anderzijds blijven de verkopen dus sterk achter bij het niveau van vóór corona.

Er was afgelopen maand een opvallende verschuiving in de brandstofmix van de in de EU verkochte nieuwe personenauto's. Volledig elektrische auto's waren volgens de ACEA voor het eerst populairder dan dieselauto's. Het aandeel nieuw verkochte diesels bleef in juni steken op 13,4 procent, (was 17,4 procent vorig jaar), terwijl volledig elektrische auto's goed waren voor 15,1 procent (was 10,7 procent). Over het eerste halfjaar gezien waren dieselauto's nog wel populairder dan elektrische; 14,5 procent vs. 12,9 procent). Auto's met benzinemotoren staan nog altijd bovenaan, die waren afgelopen maand goed voor 36,3 procent van de verkopen in de EU en het afgelopen halfjaar voor 37,2 procent. Hybrides zonder stekker volgen met 24,3 procent aandeel in juni en 24,9 procent aandeel in H1.

Elektrisch in Nederland al bovenaan

In Nederland waren volledig elektrische elektrische auto's afgelopen maand het populairst. Die waren goed voor 33,6 procent van de Nederlandse verkopen volgens de ACEA. Benzineauto's volgden met 29,5 procent aandeel, hybrides zonder stekker stonden op de derde plaats, met een aandeel van 22,9 procent. Het is al de derde maand dit jaar dat EV's het grootste verkoopaandeel pakken in ons land. Over het eerste halfjaar gezien blijven benzinemodellen ze nog net voor, met een aandeel van 33,3 procent versus 28,9 procent.