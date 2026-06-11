De vijf jaar oude Volkswagen Multivan is vernieuwd. De in Nederland altijd plug-in hybride Multivan is en blijft misschien wel de meest praktische familieauto van het merk. Kampeerautoversie Volkswagen California wordt gelijktijdig opgefrist.

Kort na de presentatie van de opgefriste Caddy maken we kennis met de vernieuwde Volkswagen Multivan. Eerder gaf Volkswagen daar al een afbeelding van vrij; nu kent de grote praktische gezinsauto van Volkswagen helemaal geen geheimen meer. De achterzijde blijft onaangeroerd. Wel krijgt de Volkswagen Multivan een vernieuwd front. De koplampen zijn een maatje gegroeid en de lichtsignatuur van de dagrijverlichting is vernieuwd. De vernieuwde koplampen zijn met elkaar verbonden door een met glas afgewerkte strip die bij de hogere uitrustingsniveaus is verlicht. Lager aan de voorzijde zien we een nieuwe voorbumper.

Geen facelift zonder de introductie van nieuwe kleuren. De Multivan is net als kampeerautoversie California voortaan onder meer beschikbaar in nieuwe two-tone kleurstellingen: Candy White met Grey Brown Metallic en Candy White met Sunset Red. Ook is er een nieuwe matte lak (Indium Grey) en zijn er nieuwe wielen. De 16-inch exemplaren verdwijnen; vanaf nu staat de Multivan minimaal op 17 inch lichtmetaal.

Ook ín de Volkswagen Multivan en California is er nieuws. Het paneel waarin voorheen zowel het infotainmentscherm als het instrumentarium waren ondergebracht, is verdwenen. In plaats daarvan heeft de Multivan displays die afzonderlijk van elkaar uit het dashboard steken. Het infotainmentsysteem is voortaan 12,9 inch groot, eronder komen we aanraakgevoelige sliders tegen om de temperatuur van de klimaatregeling en het volume van de audio in te stellen. Overigens is de software waarop de schermen draaien ook vernieuwd. Het knoppeneilandje links van het stuurwiel is uitgekleed, terwijl Volkswagen onder de centrale ventilatieroosters juist een eilandje met fysieke druktoetsen toevoegt. Hier zitten voortaan de knoppen om onder meer de schuifdeuren elektrisch te openen of te sluiten. De inductielader kan je telefoon voortaan met 25 watt in plaats van 5 watt opladen en het laadvermogen van de USB-C-poorten neemt toe van 45 naar 60 watt. Ook interessant: in de Volkswagen Multivan met acht zitplaatsen is het voortaan mogelijk om twee groepen van drie stoelen tegenover elkaar te zetten.

Aan de plug-in hybride aandrijflijn is niet gesleuteld. Die is opnieuw 245 pk sterk en biedt een elektrisch rijbereik van ruim 90 kilometer.

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