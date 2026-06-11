Grote schommelingen in prijzen aan Duitse pomp na maatregel

De prijzen aan de pomp bij Duitse tankstations kunnen op één dag sterk verschillen. De verschillen tussen de hoogste en laagste prijs op dezelfde dag zitten op een recordniveau, stelt automobilistenvereniging ADAC.

Tankstations in Duitsland mogen de prijzen maar één keer per dag verhogen. Die maatregel voerde de Duitse overheid in om te voorkomen dat stijgende olieprijzen direct worden doorberekend aan de pomp.

Het verschil in prijs voor een liter diesel verschilde ruim 18 cent op één dag, meldt ADAC. Voor Super E10-benzine is dat bijna 15 cent. Omdat de prijs maar één keer per dag omhoog mag, voegen oliemaatschappijen risicopremies toe, stelt ADAC.

Economen van het Mannheimse ZEW-instituut en het Düsseldorf Institute for Competition Economics becijferden eerder al dat de maatregel een averechts effect heeft gehad. De ingreep heeft er volgens de economen toe geleid dat tankstations de winstmarges hebben verhoogd, waardoor automobilisten juist op extra kosten zijn gejaagd.