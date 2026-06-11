De nieuwste aflevering van de podcast Autoliefde Roest Niet gaat over de 50e verjaardag van de Volvo 343. Michiel Willebrands spreekt met Maurice Fransen, die een boek over de Volvo 300-serie schreef.

Je baan opzeggen en een boek schrijven over de Volvo 343, dat had nog niemand eerder gedaan en dus deed Maurice Fransen het. De man achter de Instagram-pagina Plankhond en de rubriek 'Krasse karren' in AutoWeek Classics vertelt over zijn liefde voor onconventionele auto's, het verhaal achter de naam 'plankhond', zijn eigen wagenpark en natuurlijk over de totstandkoming van zijn boek over een stukje oer-Hollands erfgoed: de 300-serie van Volvo, die dit jaar zijn 50e verjaardag viert.

Het boek van Maurice is verkrijgbaar via citrovisie.nl

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