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Mercedes-Benz G-klasse Stronger Than the 1980s
 
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Mercedes-Benz ziet groeimogelijkheden op defensiegebied

Militaire kans

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Mercedes-Benz ziet groeimogelijkheden bij zijn activiteiten op defensiegebied door de ontwikkeling van speciale voertuigen voor het gebruik bij militaire doeleinden en reddingsmissies. Momenteel komt minder dan 1 procent van de totale omzet van het bedrijf uit de verkoop van dat soort voertuigen, maar Mercedes wil dat dus vergroten.

Bestuurslid Michael Schiebe zei donderdag dat het bedrijf defensie als een strategische sector voor ontwikkeling ziet en dat het samenwerkingen wil aangaan met partnerbedrijven om verder te groeien. Het concern maakt al meer dan 45 jaar speciaal aangepaste voertuigen voor militair gebruik, bijvoorbeeld voor het Duitse leger.

Zo worden terreinwagens van de Mercedes G-klasse in meer dan vijftig verschillende versies gebruikt door legers, variërend van medische voertuigen tot varianten voor gebruik door speciale eenheden. Ook Sprinter-bestelbusjes van Mercedes worden ingezet voor militaire en veiligheidsdoeleinden.

Mercedes sloot woensdag nog een samenwerkingsdeal met de Duitse start-up Tytan Technologies. Daarbij gaat Mercedes transportvoertuigen leveren voor een drone-afweersysteem. Die voertuigen gaan dan interceptordrones van Tytan vervoeren. De G-klasse voertuigen worden dan uitgerust met speciale apparatuur zoals radar en sensoren.

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