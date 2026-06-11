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Mini Cooper met benzinemotor krijgt goedkopere instapversie

Minder voor minder

Lars Krijgsman
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De Mini Cooper met benzinemotoren krijgt een nieuwe instapversie. Die is minder sterk, maar ook goedkoper dan de versies die er al waren.

De Mini Cooper is er met benzinemotoren en met elektrische aandrijflijnen. Vanbuiten lijken ze sterk op elkaar, maar de Cooper met verbrandingsmotoren is een grondig opgefriste versie van het oude model en staat op een heel ander platform dan de elektrische Mini's. Het is die Mini Cooper met benzinemotoren die dankzij een nieuwe variant goedkoper is geworden. Voorheen begon het aanbod bij de 156 pk sterke Cooper C waar je €36.490 voor aftikt. Daaronder komt nu een instapper met een bekende naam: de Mini Cooper One.

De Mini Cooper One heeft een 122 pk en 230 Nm krachtige 1.5 driecilinder en een Steptronic-automaat. Die combinatie helpt de Mini Cooper One vanuit stilstand in 9,3 seconden aan een snelheid van 100 km/h. De 156 pk sterke versie klaart dat klusje in 7,7 tellen. Gelukkig betaal je voor de One minder: hij is er vanaf €34.490 in Essential-trim. Hij is er ook als €36.290 kostende Classic. Een vijfdeurs Mini Cooper One is er vanaf €35.990 als Essential en kost als Classic €37.971. De Mini Cooper Cabrio wordt niet als One leverbaar.

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