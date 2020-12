Eerste specificaties Ioniq 5 gelekt

Komend jaar wordt heel belangrijk voor Hyundai, als het submerk Ioniq zijn intrede doet op de markt voor elektrische auto's. De Ioniq 5 is de pionier, een hoog op zijn poten staande hatchback die sterke gelijkenissen vertoont met de 45 Concept van vorig jaar. The Korean Car Blog trof op de Oostenrijkse website van Hyundai deze week plots de eerste concrete gegevens van de Ioniq 5. Die komt volgens de Oostenrijkers in juni op de markt als tot 150 stuks gelimiteerde 'First Edition' en daaraan hangen veelbelovende prestaties.

De 4,64 meter lange, 1,89 meter brede en 1,6 meter hoge Ioniq 5 krijgt in die uitvoering namelijk twee elektromotoren, voor en achter, die alle vier de wielen aandrijven. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 313 pk, waarmee de '5' vanuit stilstand in 5,2 seconden naar 100 km/h schiet. Het belangrijkste is echter de actieradius; die komt uit op 450 km (WLTP). Volgens de Zuid-Koreanen van eerdergenoemde website gaat het in dat geval om de Ioniq 5 met een accupakket met een capaciteit van 58 kWh. Een 73 kWh-variant maakt een actieradius van 550 km mogelijk, zo vernamen ze van Hyundai Oostenrijk.

Opladen kan met een 1-faselader tot 2,3 kW en met een 3-faselader tot 11 kW. Uiteraard is snelladen ook mogelijk. Dat geschiedt met een zeer indrukwekkend maximaal laadvermogen van 350 kW, mede dankzij de aanwezigheid van 800 volt-technologie. Met de snellader is in 15 minuten de accu van 20 naar 80 procent vol te laden. Daarbij liggen er op het dak optioneel zonnecellen, om de acculading op peil te houden.

Mildere versies

Het ligt in de lijn der verwachting dat de First Edition een royaal aangeklede versie is en waarschijnlijk ook qua vermogen niet de instapper is. Immers gaat het hier om een variant met twee motoren. Logischerwijs komt er ook een Ioniq 5 met één krachtbron, waarbij we ruwweg uit mogen gaan van een vermogen van rond de 150 pk.