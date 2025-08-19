Ga naar de inhoud
Ook Hyundai Ioniq 5 met korting: duizenden euro’s eraf

€5.000 goedkoper

13
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5
Jan Lemkes

Na de Santa Fe krijgt ook de Hyundai Ioniq 5 een feloranje kortingssticker met een flink lagere prijs. Het leuke is dat dit voor alle beschikbare uitvoeringen geldt, al is de korting uiteraard wel tijdelijk.

Hyundai heeft wel wat met ‘Editions’ momenteel. De elektrische Ioniq 5 was er al als Business Edition en Pure Edition, maar nu gooit Hyundai er ook nog even een Limited Edition achteraan. Alle drie hebben ze een aparte prijslijst, dus we verwijzen u graag door naar uw plaatselijke Hyundai-dealer voor orde in de chaos. Wat we wel zeker weten, is dat de beperkt verkrijgbare Limited Edition een flinke korting met zich meebrengt. De Limited is er in combinatie met alle reguliere uitrustingsniveaus en betekent in alle gevallen een korting van maar liefst €5.000.

Daardoor rijd je nu voor het geld van een ‘kale’ Style ineens in een luxere Connect en rijd je met zo’n Connect Limited ineens met batterijverwarming en pre-conditioning, allerlei rijhulpsystemen, een verschuifbare middenconsole, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen en V2L-functionaliteit rond. Of je benadert de zaak vanaf de andere kant, neemt genoegen met de instapversie en rijdt ineen voor slechts €37.995 in een heuse Ioniq 5 naar huis.

De Limited-korting geldt zoals gezegd voor alle reguliere uitvoeringen van de Ioniq 5, dus de lijst met versies is lang. Daarom voor enig overzicht toch maar even in de tabel:

AccuAandrijvingUitvoeringReguliere prijsPrijs Limited
63 kWhAchterStyle€ 42.995€ 37.995
63 kWhAchterConnect€ 47.995€ 42.995
63 kWhAchterConnect+€ 50.995€ 45.995
63 kWhAchterLounge€ 53.395€ 48.395
84 kWhAchterStyle€ 46.995€ 41.995
84 kWhAchterConnect€ 51.995€ 46.995
84 kWhAchterConnect+€ 54.995€ 49.995
84 kWhAchterN Line Edition€ 54.995€ 49.995
84 kWhAchterLounge€ 57.395€ 52.395
84 kWhAchterN Line€ 57.395€ 52.395
84 kWhVoor en achterN Line€ 61.395€ 56.395

Van de Hyundai Santa Fe bestaat ook een Limited Edition. Daar is de korting met €2.000

