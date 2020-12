Ioniq 5 laat niet lang meer op zich wachten

Ioniq, het elektrische submerk van Hyundai, komt binnenkort met haar eerste model. De aankondiging van vandaag is helder: de Ioniq 5 mogen we begin 2021 verwachten.

Nog heel even geduld en dan komt Ioniq met haar eerstgeborene, de 5. Die verschijnt 'vroeg in 2021', zo maakt moedermerk Hyundai bekend. De Ioniq 5 is de auto waarvan we in 2019 in de vorm van de Hyundai 45 Concept de eerste vooruitblik kregen. De productieversie krijgt dus het logo van het submerk op zijn neus gedrukt. Niet verwonderlijk ook als je kijkt naar hoe de Ioniq 5 er grofweg uit gaat zien, want daar is geen Hyundai meer in te bekennen. Een prototype van de 5 bevestigde dat we er met onze illustraties afgelopen voorjaar behoorlijk dichtbij zaten. De Ioniq 5 belooft een hatchback met cross-over-achtige proporties te worden. Vergelijk het een beetje met het formaat van de Nissan Leaf.

De strak gelijnde EV is als eerste Ioniq een heuse pionier voor de Hyundai Motor Group en om die reden is-ie dan ook geïnspireerd op de Hyundai Pony Coupé Concept uit 1974. Dat was immers ook een pionier voor het Zuid-Koreaanse bedrijf. De 5 is behalve qua naamgeving ook op technisch vlak een pionier: het is het eerste model dat op de splinternieuwe E-GMP-basis staat. Een modulair platform, bestemd voor een hele reeks elektrische auto's van zowel Ioniq als Hyundai, Kia en Genesis. Maar liefst 23 modellen verschijnen in de komende vijf jaar op dat platform. Reken erop dat Ioniqs zeer speciaal vormgegeven EV's worden, terwijl Hyundai onder de eigen merknaam de basis inzet voor conventioneler ogende elektrische auto's.

Specificaties

Ioniq weet tot op heden goed onder de pet te houden welke prestaties we van de 5 mogen verwachten. Gezien zijn plaatsing in de markt, is het niet gek om op een actieradius van 500 km te rekenen. De basis is geschikt voor vier- en achterwielaandrijving, naar verwachting is dat laatste het geval bij de 5. Hyundai spreekt bij E-GMP over vermogens vanaf 100 tot 275 pk (één motor) tot wel 600 pk (meerdere motoren), dus dat is nog redelijk breed. Een instapversie met om en nabij de 200 pk lijkt reëel voor de Ioniq 5, maar dat is nog een beetje nattevingerwerk.

Overigens wordt er gebruikgemaakt van 800 volt-technologie voor de energiehuishouding waarbij (heel) snel laden mogelijk is. Er gaan geruchten dat je in minder dan 20 minuten klaar kunt zijn met het tot 80 procent volladen van het accupakket. Reken op een iets forsere prijs dan zijn 'concurrent' uit eigen huis, de Hyundai Kona, dus ergens onderin de € 40.000 als instapprijs. Nog een paar maandjes, dan weten we het allemaal zeker.