Elektrische auto’s verliezen tot nu toe sneller hun waarde dan benzine of hybride auto’s. Wat zijn na vijf jaar de elektrische modellen met de grootste restwaarde? De ANWB zocht het uit.
De afschrijving van een auto is vaak een onderschatte kostenpost. Als autokoper ben je veel eerder geneigd om te kijken hoeveel brandstof een auto verbruikt, of hoeveel wegenbelasting je per jaar betaalt voor een bepaald model.
Ook onderhoud is in de perceptie van automobilisten een grote kostenpost. Maar de praktijk wijst uit dat de afschrijving in de eerste jaren vaak meer kost dan alle overige rekeningen bij elkaar, zeker bij elektrische auto’s, die door de snel veranderende accutechniek gemiddeld sneller afschrijven dan hybrides en auto’s met verbrandingsmotor.
Vijf jaar oud en 75.000 kilometer
Daarom heeft de ANWB de tien meest waardevaste auto’s van de afgelopen vijf jaar op een rij gezet. Op basis van de ANWB Koerslijst wordt jaarlijks een ranglijst gemaakt van de restwaarde van auto’s die vijf jaar geleden nieuw te koop waren. Als uitgangspunt werden het aanbod en de nieuwprijs van 1 mei 2021 genomen.
Vervolgens werd gekeken wat deze auto’s in mei 2026 - dus 5 jaar oud en dan met ongeveer 75.000 kilometer op de teller - bij inruil nog opbrengen. Daarbij werd gekeken naar auto’s die in behoorlijke aantallen verkocht zijn en dan de meest gangbare uitvoeringen.
Fiscale waarde
Daarbij werd gekeken naar de oorspronkelijke nieuwprijs exclusief afleveringskosten, inclusief bpm en btw (dus de ‘fiscale waarde’). De afleverkosten zitten wel in de consumentenprijs van de auto, maar behoren volgens de definitie van de ANWB niet tot de nieuwprijs.
Dit zijn de tien meest waardevaste elektrische auto’s
1. Hyundai Ioniq 5 72 kWh
2. Kia EV6 77 kWh
3. Skoda Enyaq 58 kWh
let op, de 58 kWh heet Enyaq iV 60
4. Seat Mii Electric 32 kWh
5. Volkswagen e-Up! 32 kWh
Let op: exemplaren vanaf 2019 hebben een behoorlijk grotere accu dan de exemplaren die ouder zijn.
6. BMW iX3 80 kWh
De oudste exemplaren zijn nog van voor de facelift van de vorige generatie.
7. Volkswagen ID 4 77 kWh
De goedkoopste ID4's beginnen bij ongeveer €16.000.
8. Audi Q4 e-tron 40
De Q4 e-tron begint bij prijzen die vergelijkbaar zijn met die van een gebruikte Volkswagen ID4.
9. Kia Niro 64 kWh
10. Tesla Model 3
Wat zijn de beste elektrische occasions?
Bij AutoWeek houden we zogenaamde koopgidsen bij van wat de beste elektrische occasions zijn. Veel van bovenstaande modellen staan ook in die overzichten voor de prijscategorie €15.000-€21.000 en voor de elektrische occasions tot een bedrag van €15.000.
Deze koopgidsen voor gebruikte EV's worden samengesteld door testredacteur Marc Klaver, expert op het gebied van tweedehands elektrische auto's: "De tijd dat een auto van drie jaar jong als occasion voor ongeveer de helft van de nieuwprijs in de showroom stond, ligt ver achter ons. Nu is dat na vijf jaar, maar we zien ook voorbeelden van nog oudere occasions met in verhouding bizar hoge prijzen. Dat heeft deels te maken met de gestegen prijzen van nieuwe auto’s (vooral door de BPM) en de schaarste aan courante occasions. Laten we de VW Polo - de populairste occasion - als voorbeeld nemen. Een 1.0 TSI Comfortline automaat (DSG) van 2021 met circa 70.000 km op de klok kost €17.900 bij de merkdealer. Nieuw kostte die auto destijds €23.415 en vandaag de dag is dat €31.975."
Geen verrassing dat EQE, EQS en Taycan zo in waarde dalen
Marc Klaver ontkracht de borrelpraat die je vaak hoort over de afschrijving van EV's. "Kijken we naar de prijzen van deze tien meest waardevaste elektrische occasions, dan zien we dezelfde trend als bij vergelijkbare auto’s met een benzinemotor en daarmee is de mythe ontkracht dat een EV razendsnel in waarde daalt. Ja, bij auto’s als de Mercedes-Benz EQE, EQS en Porsche Taycan is dat het geval, maar ook dat is geen verrassing. Bij brandstofauto's in dat segment is het namelijk niet veel anders. Met de hoge brandstofprijzen van nu is de EV meer in trek, dat heeft zijn effect op de prijzen. Daarnaast wordt er steeds meer bekend over de levensduur van accu’s, die veel beter is dan menigeen denkt. Ook de onderhoudskosten van een elektrische auto zijn een stuk lager dan die van een auto met verbrandingsmotor. Het lijkt erop dat de scepsis richting de EV plaats begint te maken voor vertrouwen en dat heeft zijn invloed op de inruilprijs en de verkoopwaarde. Was de autobranche een paar jaar geleden nogal huiverig voor EV’s, nu durven handelaren weer elektrische auto’s in te kopen en de consument durft te kopen. Want hoe je het ook wendt of keert: de batterij-elektrische auto wordt het nieuwe normaal."