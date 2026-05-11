De forse afschrijving op elektrische auto's is fijn voor wie nu in de markt is voor een gebruikte elektrische auto. Neem de Hyundai Ioniq 5. De bomvolle introductieversie met de toen dikste aandrijflijn kost nu nog niet de helft van wat hij nieuw kostte.

De Hyundai Ioniq 5 werd een ruime vijf jaar geleden aan de Nederlandse consument voorgesteld. Hyundai bedacht onder meer een speciale introductieversie waarvan er wereldwijd 3.000 stuks op de markt kwamen: de Project 45. Daarvan kwamen er ook een stel naar Nederland. De gebruikte Hyundai Ioniq 5 die we vandaag op het podium tillen, is zo'n exclusieve en afgeladen Hyundai Ioniq 5 Project 45. Hij kostte nieuw €58.995, en mag vijf jaar later voor minder dan de helft mee. Het is ook nog eens de op één na goedkoopste gebruikte Ioniq 5 die in het occasionaanbod op AutoWeek te koop staat.

De Hyundai Ioniq 5 Project 45 waar we het over hebben, kost €22.985. Jawel, dat is nog niet veertig procent van de originele verkoopprijs. Daarvoor krijg je een vijf jaar oude Hyundai Ioniq 5 met een kilometerstand van 186.177. De batterij heeft een State of Charge (SoH) van 95,4 procent. Ook niet gek is het gegeven dat hij, volgens de advertentie, altijd bij de dealer is onderhouden. Minstens zo mooi is het feit dat hij slechts één vorige eigenaar kende.

De Hyundai Ioniq 5 Project 45 had de dikste aandrijflijn waarmee het model aanvankelijk leverbaar was. Dat betekent de aanwezigheid van een 211 pk sterke elektromotor op de achteras, een 95 pk sterk exemplaar op de vooras en een systeemvermogen van 306 pk. Daarmee bereik je in slechts 5,2 seconden de 100 km/h. De 73-kWh accu was oorspronkelijk goed voor een WLTP-bereik van 430 kilometer, snelladen kan met 233 kW en je mag er ook nog eens tot 1.600 kilo mee trekken.

De Project 45 zit zoals gezegd heel goed in zijn spullen. Je krijgt het uitgebreidste head-up display (met augmented reality), 20-inch lichtmetalen wielen en zonnecellen op het dak. Verder heeft dit exemplaar elektrisch verstelbare zitplekken achterin, stoelventilatie en -verwarming, een warmtepomp en een trekhaak. Met een wagengewicht van bijna 2.000 kilo is het uiteraard geen lichtgewicht. Je rekent maandelijks zo'n €90 tot €98 aan mrb af. Maar met de huidige benzineprijzen heb je dat er zo uit. Tip van de redactie: even de logo's vervangen voor de originele exemplaren. Uitvoeringsnaam Project 45 is uiteraard een verwijzing naar de Concept 45, het studiemodel waarmee Hyundai in 2019 op de Ioniq 5 vooruitblikte.