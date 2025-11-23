Ga naar de inhoud
'Moet ik koelvloeistof van mijn Hyundai Ioniq 5 bij 60.000 km vervangen, ik laad nooit snel?'

62
Hyundai Ioniq 5

Het onderhoud van elektrische auto's is iets waarover al langere tijd vragen bestaan. Zo kregen we van AutoWeek-lezer Gerrit de Weerd de vraag over het laten vervangen van de koelvloeistof van zijn Hyundai Ioniq 5 uit 2021. Dat moet volgens voorschriften bij 60.000 kilometer maar, merkt De Weerd op: "ik sta bijna nooit aan de snellader met de Ioniq 5, is het dan wel nodig? " Die vraag hebben we voor onze vraag & antwoordrubriek voorgelegd aan de specialist Hybride en EV van Innovam, Johan Nijen Twilhaar.

Gerrit de Weerd: “Mijn Hyundai Ioniq 5 uit 2021 bracht ik naar de dealer voor de 60.000-beurt. Volgens de offerte zou het vervangen van de koelvloeistof voor de 74 kW-accu met €430 veruit de grootste kostenpost zijn. Ik koos er daarom voor om dit niet uit te laten voeren, maar ben wel benieuwd of dit bij deze kilometerstand echt nodig is en wat de gevolgen zijn als ik de koelvloeistof pas laat vervangen bij de 90.000-beurt. N.B.: ik laad vrijwel altijd thuis met 11,9 kWh en zelden bij een snellaadstation.”

Isolatiefouten kunnen tot foutmeldingen leiden

Johan Nijen Twilhaar: “Het gaat hier om laaggeleidende koelvloeistof die door diverse hoogspanningscomponenten stroomt om deze te koelen. Laaggeleidende koelvloeistof verliest zijn werking door elektrolytische werking tussen diverse materialen waarmee het in aanraking komt. Hierdoor kan de koelvloeistof na verloop van tijd meer geleiden, waardoor mogelijk isolatiefouten kunnen optreden en foutmeldingen worden gegenereerd. Om dit te voorkomen, schrijft de fabrikant het vervangen van de koelvloeistof voor bij 60.000 kilometer. Als u vervanging uitstelt, kunt u dus (dashboard)meldingen krijgen die duiden op isolatiefouten. Het al dan niet snelladen heeft hier geen invloed op.”

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Hyundai Ioniq 5 Elektrische Auto Auto onderhoud Diagnose

