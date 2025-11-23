Een team van experts helpt AutoWeek-lezers met problemen op het gebied van mobiliteit. Heb je ook een prangende vraag? Stuur die naar occasions@autoweek.nl met in de onderwerpregel ‘Diagnose’ en de experts proberen je verder op weg te helpen. Vergeet ook niet je kenteken te vermelden, zodat onze experts gemakkelijk de specificaties kunnen vinden.

Het onderhoud van elektrische auto's is iets waarover al langere tijd vragen bestaan. Zo kregen we van AutoWeek-lezer Gerrit de Weerd de vraag over het laten vervangen van de koelvloeistof van zijn Hyundai Ioniq 5 uit 2021. Dat moet volgens voorschriften bij 60.000 kilometer maar, merkt De Weerd op: "ik sta bijna nooit aan de snellader met de Ioniq 5, is het dan wel nodig? " Die vraag hebben we voor onze vraag & antwoordrubriek voorgelegd aan de specialist Hybride en EV van Innovam, Johan Nijen Twilhaar.