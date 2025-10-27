De Duitse auto-industrie pleit voor een laadplicht voor plug-in hybrides. Daarmee wil de sector voorkomen dat deze voertuigen worden uitgesloten van toekomstige Europese regels die de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor verbieden.

Onder de noemer ‘Red de plug-inhybride’ probeert de industrie de hybride auto te positioneren als een milieuvriendelijk alternatief dat moet worden erkend als emissievrij. Plug-in hybrides, die zowel een verbrandingsmotor als een elektromotor hebben, zijn in Duitsland, Nederland en veel andere Europese landen populair en de verkoopcijfers blijven stijgen. In de praktijk blijkt echter dat veel bestuurders hun auto nauwelijks opladen en vooral op benzine of diesel rijden. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung wil de voorzitter van de Duitse autolobby VDA, Hildegard Müller, dat veranderen. Zij stelt voor om het laden verplicht te maken.

Beperking motorvermogen