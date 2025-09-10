In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De nieuwe Renault Clio weet met zijn opvallende uiterlijk de meningen nogal te verdelen. In dat licht lijkt de tweede generatie van de Clio een heel 'veilig' gelijnde auto, maar ook dat was indertijd toch nog best een beetje een extravagante verschijning. Tegenwoordig zullen er niet veel mensen meer naar omkijken, ook al is hij dat langzaamaan eigenlijk al wel waard aan het worden. Net als de oer-Clio is deze lichting inmiddels vrij zeldzaam.

Dit is ook nog eens een heel eenvoudig exemplaar en juist zulke Clio's zijn al bij bosjes over de grens of naar de sloop verdwenen. Het is echt een Clio zoals je 'm indertijd veel zag, met zijn typische goudgele kleur en zwarte bumpers. Dit moet bij sommige mensen toch aardig wat nostalgische gevoelens teweegbrengen. Daar komt nog eens bij dat je deze Clio voor een spreekwoordelijke habbekrats kunt rijden. De vraagprijs is €950.

Nou moeten we ook wel eerlijk zeggen dat hij ons ook niet per se veel meer waard lijkt. Het is zoals gezegd een eenvoudig uitgevoerd exemplaar en de waarde van dergelijke Clio's zit momenteel zo'n beetje op de bodem. De kilometerstand van 171.936 is echter niet gek en hij lijkt er helemaal nog niet zo verkeerd bij te staan. Aan de techniek kun je je bovendien niet snel een breuk vallen. Mocht er toch iets aan de hand zijn, dan is het doorgaans goedkoop aan te pakken. Zo'n Clio loopt nu alleen wellicht het gevaar om vanwege te weinig interesse tussen wal en schip te vallen en straks met een relatief klein mankement afgedankt en gesloopt te worden, net als veel leeftijdsgenoten. Wie houdt 'm op de weg?