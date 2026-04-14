In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Er zijn in de loop der jaren heel wat compacte cabriolets verschenen, met wisselend succes. Natuurlijk waren (en zijn) er populaire modellen zoals de Peugeot 206 CC en Mazda MX-5, maar er zijn ook diverse flops voorbij gekomen. Denk bijvoorbeeld aan de ongemakkelijke Mitsubishi Colt CZC of de Citroën C3 Pluriel. Sommige fabrikanten besloten op voorhand om het maar gewoon niet eens te proberen met modellen. Zo waren er van bijvoorbeeld de Peugeot 106, Renault Clio en Ford Fiesta nooit officiële open versies. Toch kun je die drie wel degelijk als cabriolet kopen, dankzij creatievelingen die er alsnog een open variant van ontwikkelden. De open Peugeot 106 en Renault Clio passeerden hier al de revue, nu is het tijd voor een Ford Fiesta Cabrio.

We hebben hier een tweede generatie (in wezen een flink doorontwikkelde Mk1) Ford Fiesta voor ons, die er om te beginnen dankzij de verstralers op zijn neus al lekker 'aangekleed' uitziet. Achter de A-stijl wordt het alleen pas écht bijzonder. Daar is het originele driedeurs koetsje grotendeels verdwenen. Het bovenste deel heeft plaatsgemaakt voor lucht en achterop is er een compleet nieuw stuk plaatwerk in gelast en een kofferklepje gefabriceerd. Bovenop ligt een opvouwbare stoffen kap, die je met de hand omhoog kunt halen. En profil ziet het er wel ietwat ongemakkelijk uit vanwege het relatief hoge achterste, maar het kon nóg minder subtiel bij Bieber.

Nee, we halen nu niet de Canadese zanger van hitjes als Baby en Love Yourself er bij de haren bij, we hebben het over het Duitse bedrijf Bieber. Dat legde zich in de jaren 80 en 90 onder meer toe op het ombouwen van dergelijke Fiesta's tot cabriolets. We komen vooral beelden tegen van een Bieber-ombouw waarbij de achterkant nog ietsje hoger was dan bij dit exemplaar, waardoor het er nog iets aparter uitzag. Toch is er geen twijfel mogelijk dat Bieber ook deze Fiesta heeft aangepakt; naast het chassisplaatje zit nog een plaatje met daarop het bewijs.

Het omtoveren lijkt mooi gedaan, maar toch rijst vooral de vraag hoeveel mensen hiernaar nog op zoek zijn. Reguliere Fords Fiesta Mk2 zijn vanwege hun leeftijd al dun gezaaid en in feite alleen nog besteed aan liefhebbers en dan hebben we hier een nóg obscuurder exemplaar te pakken. Eentje met een stevige vraagprijs, bovendien. €9.950 hoopt de aanbieder ervoor te krijgen. Gezien de zeldzaamheid begrijpen we dit prijskaartje. Verder lijkt het erop dat de Fiesta van 2003 tot 2023 bij een autobedrijf heeft gestaan en daar mogelijk netjes en droog oud heeft staan worden. Zo op het eerste gezicht lijkt de Fiesta nog best netjes. Technisch kan er gelukkig ook niet snel iets mis mee gaan en anders is het ongetwijfeld vrij eenvoudig te verhelpen. We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan voor deze bijna veertig jaar oude, uiterst bijzondere verschijning.