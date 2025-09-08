De Renault Clio was het eerste halfjaar ondanks zijn leeftijd gewoon nog de populairste nieuwe auto van Europa. Je denkt dan misschien ook wel dat Renault behoudend te werk gaat bij de generatiewissel, maar op designgebied is dat allerminst het geval.

Ere wie ere toekomt: Renault zet een buitengewone prestatie neer met de vijfde generatie van de Clio, want die eindigde dit jaar gewoon nog meerdere maanden bovenaan de verkoopcijfers in Europa. “In sommige landen kennen mensen ons zelfs alleen vanwege de Clio,” zo klinkt het bij de persintroductie. Dan weet je dat je als geheel nieuwe Renault Clio grote schoenen te vullen hebt. Toch volgt hij in een belangrijk opzicht niet het voorbeeld van zijn voorganger.

Voor de zesde Clio ging de designafdeling van Renault enigszins verrassend te werk. Niet alleen herkennen we de auto maar moeilijk als Clio, ook is er van een heel herkenbaar Renault-familiegezicht niet echt sprake. De nieuwe Clio krijgt een behoorlijk uniek voorkomen, waarin we hooguit wat vleugjes van de Renault Emblème-conceptauto herkennen. Toch zegt Renault niet bang te zijn dat de Clio niet als zodanig herkend wordt. De proporties van de koets zijn volgens het merk ‘typisch Clio’. Aan de ruim 100 wybertjes in de grille kun je zien dat het een Renault is.

Zelfde basis

Onderhuids is de nieuwe Renault Clio een stuk minder veranderd. Althans, hij troont nog altijd op de CMF-B-basis en de wielbasis is net geen centimeter gegroeid. De totale lengte veranderde iets meer; hij is met zijn 4,12 meter 7 cm langer dan de vorige Renault Clio. Die centimeters zitten vooral in de overhangen en niet zozeer in het interieur. De maximale bagageruimte is met 391 liter zelfs identiek aan die van de afzwaaiende Clio. Wat heeft de Clio dan aan de groei? Nou, zo zegt Renault, er is 'meer passieve veiligheid'. Dat betekent in de volksmond dat hij vanwege zijn iets langere neus waarschijnlijk wat beter reageert op een botsing. Overigens is de spoorbreedte net even wat groter dan voorheen én is de Clio straks ook op 18-inch lichtmetaal te bestellen. Al met al moet het 'm net even wat dynamischer aan laten voelen.

Nu we het toch al even over het interieur hebben gehad; daarin is het wat meer een feest van herkenning. Zo zien we het stuurwiel dat we bijvoorbeeld al kennen van de Austral en doen de twee 10-inch schermen ons denken aan de Renault 5. Die schermen zijn standaard aanwezig, al heeft de basisuitvoering (Evolution) daar geen geïntegreerde Google-apps op. Die zijn er een stapje hoger (Techno) bij. Draadloze Android Auto en Apple Carplay zijn er wel altijd bij in dit op Google-leest geschoeide infotainmentsysteem. Een bijzonder detail in het dashboard is voorbehouden aan de Esprit Alpine geheten topuitvoering: de ventilatieroosters op de hoeken hebben dan een kleurrijke afwerking die lijkt op staal dat heet is geworden. Anders kunnen we het moeilijk omschrijven. Het ziet er in elk geval bijzonder uit. Sfeerverlichting in het dashboard en de voorportieren is er ook bij, de basisuitvoering moet het zonder doen.

Benzine, gas, hybride

De nieuwe Renault Clio komt qua aandrijving in vrijwel dezelfde smaken op de markt als we gewend zijn van de vijfde generatie. Dat wil zeggen dat hij opnieuw beschikbaar wordt met een benzinemotor, eentje die ook lpg lust én als hybride. Een dieselmotor, hier al even niet meer leverbaar, is er bij deze zesde Clio geheel niet meer bij. Het aanbod begint straks bij een 1.2 TCE-driecilinder. Een variant van de krachtbron die bijvoorbeeld ook al in de Renault Austral leverbaar is. In de Clio is het geen mild-hybride, maar gewoon een 115 pk sterke benzinemotor. Deze kun je krijgen met een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat met dubbele koppeling.

Net iets erboven, qua vermogen, staat een versie van deze geblazen 1.2 die ook lpg lust. Die is 120 pk sterk en kun je alleen met de automaat krijgen. De gastank is met 50 liter inhoud duidelijk groter dan bij de huidige Clio die gas lust (32 liter). Let wel: je levert bij deze versie wat bagageruimte in, al is nog niet precies bekend hoeveel. Datzelfde geldt voor de hybride versie. Die heeft nu een nieuwe 1.8, die samenwerkt met een starter-generator en elektromotor. Het systeemvermogen: 160 pk. Deze aandrijflijn kennen we ook al uit bijvoorbeeld de Austral en moet ondanks 15 pk extra vermogen zuiniger zijn dan de 145 pk sterke hybride aandrijflijn van de huidige Clio. Zoals je al zou verwachten, is deze er ook alleen met automatische transmissie. Een zogeheten 'multimode'-bak, net als de huidige hybride Clio. Renault geeft voor de 115 pk sterke 1.2 een gemiddeld verbruik van 5 l/100 km op (5,1 l/100 km met automaat), voor de 120 pk sterke Eco-G-versie 6,9 l/100 km en voor de Hybrid E-Tech 3,9 l/100 km.

Renault verwacht tegen het einde van het jaar de Nederlandse prijzen bekend te maken. De geheel nieuwe Renault Clio staat in het eerste kwartaal van 2026 bij de dealer.