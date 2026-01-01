In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Voor een nieuwe coupé hoef je al jarenlang niet meer bij de Opel-dealer aan te kloppen. Hoe anders was dat in 1990. Toen deed de Opel Calibra namelijk zijn intrede. Dit in het wild gespotte exemplaar komt uit 1992.

De Opel Calibra ziet er met zijn aerodynamische koets uit als een sportieve auto, maar dat valt tegen. De auto is onderhuids namelijk gelijk aan de brave Opel Vectra A. Dat zie je ook terug in het grootste deel van het motorenaanbod. De Calibra was de eerste jaren leverbaar met viercilinders die 115 pk of 150 pk sterk waren. Een paar jaar later volgden er meer uitvoeringen van de coupé. Er kwam een viercilinder met 136 pk, een V6 van 170 pk, en een 204 pk sterke turbomotor maakte het plaatje compleet.

Dit door forumgebruiker JFRgespotte exemplaar stamt uit 1992 en heeft in het vooronder een 150 pk sterke vier-in-lijn liggen. Volgens de fabrieksopgave is een sprint naar de 100 km/h in 8,5 seconden achter de rug. De topsnelheid bedraagt 225 km/h.

Een kentekencheck vertelt dat de auto in zijn 33-jarige bestaan nog nooit van eigenaar is gewisseld. Na drie decennia heeft de lak - op zijn zachtst gezegd - zijn beste tijd gehad. Ook is het Opel-embleem aan de voorkant verloren gegaan. Jammer, maar misschien dat herstelwerkzaamheden onderweg zijn. De eigenaar heeft deze auto al zo lang, dat het haast wel een welwillende liefhebber moet zijn.

In het occasionaanbod op AutoWeek.nl staan meerdere Calibra’s te koop. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit nog geen €4.000 kostende exemplaar, deze knalgele Calibra of deze late Calibra uit 1997.