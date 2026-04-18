Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Opel Kadett C Aero Lexmaul getuned
 
Achtergrond

Deze Opel Kadett Aero is één keer te veel verbouwd

Was hij maar origineel!

2

Is een Opel Kadett C mooi? Mwah. Ze zijn leuk en herkenbaar, maar een toonbeeld van fraai design kun je ze niet noemen. Maar er was er één die er  uitsprong: de C-Kadett Aero. Die werd geconstrueerd door Baur, hetzelfde carrosseriebedrijf dat van de eerste twee generaties BMW 3-serie ook een cabrioletversie maakte. Een fraaie verbouwing maar het exemplaar dat we hier op een Duitse occasionwebsite te koop zien staan is wat ons betreft één keer te veel verbouwd.

In die tijd moesten cabriolets een rolbeugel hebben, en Baur verwerkte die enorme sta-in-de-weg op een heel fraaie manier in het design van de auto. De Kadett Aero had een canvas dak boven de achterbank, en boven de voorstoelen een kunststof dakplaat. Het brave Opel Kadettje werd hierdoor in één klap begeerlijk. Maar ja, die prijs hè. Een Aero kostte toen het dubbele van wat je voor een normale Kadett betaalde. En dan had je toch nog steeds een Opel Kadett. Er zijn er dus niet veel verkocht, tussen 1973 en 1978 schijnen er maar 1.500 stuks te zijn gebouwd.

Opel Kadett C Aero

Opel Kadett in originele toestand, daarvoor gaan handjes ook bij ons de lucht in!

Opel Kadett C Aero

Kadett Aero nu goed geld waard

Gevolg van dit alles is dat een Kadett Aero op dit moment goed geld waard is. Tenminste, als hij in goede staat is. En dat kun je niet zeggen van het monstrueuze geval op deze foto. We vonden hem op de Duitse website PKW.de. Het bizarre is dat hij dus eerst door Baur is omgebouwd van tweedeurs sedan tot cabriolet. Maar vervolgens is hij door Opel-tuner Lexmaul voorzien van een onafzienbare hoeveelheid plastic en ze vervingen de 1.6 van 75 pk door een 2.0E van 110 pk. Hij is dus twee keer verbouwd. Wat ons betreft is dat één keer te veel.

2 Bekijk reacties
Opel Opel Kadett Classic Cars

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.