Stellantis bevestigt plannen voor Opel-EV op Leapmotor-basis in 2028

If you can’t beat them…

Jan Lemkes
20

Eigenlijk wisten we alles al, maar de geruchten worden nu door Stellantis bevestigd. In 2028 komt er een elektrische Opel op Leapmotor-basis, die naast de Leapmotor B10 in Spanje van de productieband rolt.

 

If you can’t beat them, join them. Dat is wat het Europees/Amerikaanse Stellantis moet hebben gedacht toen het in 2023 besloot om niet alleen aandeelhouder te worden van het Chinese Leapmotor, maar dat merk ook eigenhandig in Europa te gaan voeren. Sindsdien kun je Leapmotors aantreffen in showrooms die verder met Opels, Peugeots en Citroëns zijn gevuld. De Chinese modellen zijn daar wel een vreemde eend in de bijt, want van technische integratie is tot op heden geen sprake.

Dat dit vroeg op laat zou veranderen, schreeuwt de logica ons al sinds 2023 toe. Geruchten over een gedeeld platform worden de laatste tijd concreter en nu bevestigt Stellantis zelf dat er plannen zijn voor een ‘eigen’ model op Leapmotor-basis. Met het uitspreken van die belofte lijkt dat plan een feit, maar officieel is het nog een plan.

Formeel weten we nu dat er in de Stellantis-fabriek in Zaragoza een elektrische Opel in het C-SUV-segment zal worden gebouwd die ‘profiteert van onderdelen uit het Leapmotor International-ecosysteem’. Leapmotor International is de joint-venture die Stellantis en Leapmotor hebben en ‘gebruikmaken van onderdelen’ is in dit geval waarschijnlijk autobouwer-taal voor ‘het wordt een Leapmotor B10 met wat Opel-designkenmerken’. Dat kan overigens best verder gaan dan alleen een frontje en een kontje, want ook een (vrijwel) volledige Opel-carrosserie is een mogelijkheid. Onherroepelijk zul je de Leapmotor-basis kunnen terugzien aan de nieuwkomer, aan de buitenkant en vooral ook aan de binnenkant.

Stellantis zegt ook niet letterlijk dat het een Leapmotor met Opel-logo’s wordt, dus neem de door AI gecreëerde 'foto' hieronder gerust met een korreltje zout. De afbeelding boven dit verhaal is al wel officieel, maar zegt nog weinig over het uiterlijk.

Opel Leapmotor SUV

Een Leapmotor B10 met Opel-neus levert dit plaatje op, maar precies zo wordt-ie zeker niet

Dat specifiek de Leapmotor B10 als basis dient, is al wel duidelijk. Al vanaf dit jaar moet in dezelfde fabriek immers de Leapmotor B10 van de band gaan lopen, waarmee die verder volledig Chinese EV handig de Europese importheffingen op Chinese EV’s omzeilt. Overigens maakt Stellantis daarbij gebruik van Europese toeleveranciers, goed nieuws voor die toeleveranciers en een handige manier om Chinese techniek met korte levertijden te combineren.

Met de komst van de Leapmotor en de nieuwe ‘Opel’ krijgt de Spaanse fabriek het een stuk drukker en dat is precies de bedoeling. De Peugeot 208 en Lancia Ypsilon zullen hier ook van de band blijven lopen, maar alleen daarmee heeft men in Zaragoza niet genoeg omhanden.

