De kogel is door de kerk. De korting op de brandstofaccijns wordt met een jaar verlengd. Dat betekent dat de benzineprijzen en dieselprijzen per 2026 niet direct omhoogschieten.

In 2022 werd er door het toenmalige kabinet een flinke accijnskorting ingevoerd. De reden: het enigszins dempen van de torenhoge brandstofprijzen. Die korting zou niet permanent zijn. In 2023 kwam een deel van de korting op de brandstofaccijns al te vervallen. Per 1 januari dit jaar zou de overgebleven accijnskorting verdwijnen, al werd later besloten die nog het hele jaar in stand te houden. De geschiedenis herhaalt zich. Ook in 2026 blijft de korting op de brandstofaccijns bestaan. Dat nieuws komt vast niet als een verrassing: al in augustus kwam naar buiten dat dit waarschijnlijk stond te gebeuren.

Met andere woorden: per 1 januari 2026 wordt het tanken van benzine, diesel of lpg niet opeens een stuk duurder. Althans, de prijzen gaan dan in ieder geval niet als gevolg van het wegstrepen van de korting op de brandstofaccijns omhoog.

Het met een jaar - tot 1 januari 2027 - verlengen van de korting op de brandstofaccijns kost €1,7 miljard. Dat wordt ten dele gedekt door inkomsten uit de CO2-heffing voor goederen die buiten de EU zijn geproduceerd, een minder hoge teruggaaf van de energiebelasting en het afschaffen van enkele fiscale regelingen voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland zijn.