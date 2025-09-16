Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Ook in 2026 korting op accijns benzine en diesel

Dat scheelt aan de pomp

158
Tanken in de VS (ANP)
Lars Krijgsman

De kogel is door de kerk. De korting op de brandstofaccijns wordt met een jaar verlengd. Dat betekent dat de benzineprijzen en dieselprijzen per 2026 niet direct omhoogschieten.

In 2022 werd er door het toenmalige kabinet een flinke accijnskorting ingevoerd. De reden: het enigszins dempen van de torenhoge brandstofprijzen. Die korting zou niet permanent zijn. In 2023 kwam een deel van de korting op de brandstofaccijns al te vervallen. Per 1 januari dit jaar zou de overgebleven accijnskorting verdwijnen, al werd later besloten die nog het hele jaar in stand te houden. De geschiedenis herhaalt zich. Ook in 2026 blijft de korting op de brandstofaccijns bestaan. Dat nieuws komt vast niet als een verrassing: al in augustus kwam naar buiten dat dit waarschijnlijk stond te gebeuren.

Met andere woorden: per 1 januari 2026 wordt het tanken van benzine, diesel of lpg niet opeens een stuk duurder. Althans, de prijzen gaan dan in ieder geval niet als gevolg van het wegstrepen van de korting op de brandstofaccijns omhoog.

Het met een jaar - tot 1 januari 2027 - verlengen van de korting op de brandstofaccijns kost €1,7 miljard. Dat wordt ten dele gedekt door inkomsten uit de CO2-heffing voor goederen die buiten de EU zijn geproduceerd, een minder hoge teruggaaf van de energiebelasting en het afschaffen van enkele fiscale regelingen voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland zijn.

158 Bekijk reacties

Lees ook

Seat Exeo

Seat Exeo ST Sport 2.0 TSI – 2010 – 305.356 km - Klokje rond

Nieuws
Renault Captur

Renault Captur: populaire cross-over krijgt sterkere benzinemotor

Nieuws
Vokswagen Touareg Hybrid Jetta Hybrid

De nieuwe T-Roc is de eerste hybride Volkswagen in jaren

Nieuws
Ford Explorer en Capri Frunk

Ford schrapt 1.000 banen in Keulen door lage vraag naar elektrische auto's

Nieuws
Leapmotor B10

Leapmotor gaat auto's bouwen in Spanje

Lezersreacties (158)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.