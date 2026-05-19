Deze Hummer H2 is geen SUV maar een SUT - In het wild

In het Nederlandse straatbeeld is de Hummer H2 een soort vrachtwagen, maar ook in thuisland VS is het een 'truck'. In dit geval zit dat zelfs in de naam.

Iedere Hummer is een opvallende verschijning en zeker in Nederland valt hij behoorlijk op. Je kunt je afvragen of er een auto bestaat die nóg verder van Nederlandse nuchterheid verwijderd is dan een Hummer. Hij is bombastisch in alle opzichten en zeker met de huidige brandstofprijzen is het voor velen vast niet te bevatten dat je zoiets zou rijden. Toch is iemand hier gewoon mee op pad en dat is eigenlijk juist ook wel weer een pluim waard. Je hebt ongetwijfeld iets met auto's als je hiervoor kiest en het leverde AutoWeek-forumlid Camperfan een mooie spot op.

Nou is de Hummer H2 vergeleken met de H1 nog haast subtiel, al zullen we dat woord in deze context verder niet meer gebruiken. Met zijn 5,17 meter lengte is deze H2 wel weer iets langer dan de reguliere versie. Dit is een H2 SUT, ofwel een Sport Utility Truck. Het 'truck'-deel van die slim door de marketingafdeling van Hummer bedachte naam slaat op het feit dat dit in tegenstelling tot de reguliere H2 een pick-up met een open laadbak is. In de VS heet dat een 'truck', al wordt die term ook wel breder gebruikt voor andersoortige utilitaire auto's.

In Nederland heb je voor deze truck al bijna een vrachtwagenrijbewijs nodig. De H2 SUT weegt bijna 3 ton en heeft een maximaal toegestane massa van 3,500 kg, het C-rijbewijs komt boven de 3.500 kg om de hoek kijken. Uiteraard hoort bij zo'n gewicht een lompe motor. In de neus ligt een V8 uit de bekende LS-familie van moederbedrijf GM. Een 6.0 die onder meer ook in de GMC Silverado en Chevrolet Suburban is gebruikt. Die levert 330 pk en net geen 500 Nm koppel en rijdt op een liter benzine zo'n 4 à 5 km. Nou worden bij Hummers vaak met een lpg-installatie de kosten nog wat gedrukt, maar dat is bij deze H2 niet het geval. Het mag wat kosten, maar ook dat is liefhebberij, nietwaar?