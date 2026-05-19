Stellantis komt met kleine goedkope elektrische auto's

Klein en simpel in M1E-categorie

Diverse merken van Stellantis bieden binnenkort een kleine en goedkope elektrische auto aan. Al in 2028 lopen de naar verwachting eenvoudige EV'tjes van de band in Italië.

Merken als Peugeot, Citroën, Opel en Fiat hebben straks waarschijnlijk stuk voor stuk een kleine en goedkope elektrische auto in de showroom staan. Die nieuwe compacte EV'tjes worden kleiner en goedkoper dan modellen als de ë-C3 en Grande Panda. Al in 2028 moeten de eerste exemplaren van deze kleine en goedkope elektrische auto's van de band lopen in het Italiaanse Pomigliano. In die fabriek rollen momenteel de Tonale en de 'oude' Fiat Panda van de productieband.

Stellantis noemt zijn aanstaande familie compacte kleine elektrische auto's 'E-Cars' en koppelt ze aan het Small Affordable Car-initiatief van de Europese Commissie. Dat wil een nieuwe voortuigcategorie: M1E. Dat moet een subcategorie van de reguliere M1-personenautocategorie worden. Auto's in die M1E-categorie zouden maximaal 4,2 meter lang zijn, moeten een elektrische aandrijflijn hebben en productie in de Europese Unie is een absolute voorwaarde. Mogelijk zijn er ook mildere veiligheidseisen op deze M1E-auto's van toepassing, al is dat nog niet vastgelegd.

Volgens Stellantis krijgen de kleine elektrische auto's 'baanbrekend design' en worden ze ontwikkeld met 'partners'. Welke dat zijn, is nog niet helder.

