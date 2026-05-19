Eerste SUV op dit platform

Eerste 'Modern Solid'-Skoda

Vanaf €26.990

Cupra Raval, Volkswagen ID Polo, Skoda Epiq en Volkswagen ID Cross. Met die indrukwekkende line-up valt de Volkswagen Group dit jaar de compacte elektrische klasse aan, waar we eerder dit jaar ook al de Kia EV2 mochten verwelkomen. De Epiq en de ID Cross zijn bij Volkswagen de meer SUV-achtigen van het stel, de Raval en Polo echte hatchbacks. Skoda slaat dat hoofdstuk over, want zoals we van het merk gewend zijn is ruimte belangrijk. De Epiq is dan ook de grootste van de vier, al is een ID Cross praktisch net zo groot en ruim. Met een lengte van 4,17 meter is de kleine Skoda met de onbescheiden naam 12 centimeter langer dan de Cupra Raval, waarmee hij platform en wielbasis deelt. Hij is ook 7 centimeter hoger en heeft een duidelijk SUV-achtiger koets, met een hoge motorkap, vrij veel bodemvrijheid en opvallende zwarte wielkastranden.

Modern Solid

Hoewel er visueel overduidelijk overeenkomsten zijn met een Elroq, is de Epiq de eerste Skoda die helemaal getekend is volgens de Modern Solid-designtaal. Dat design kregen we in 2022 voor het eerst te zien op de Vision 7S-concept en betekent hier niet alleen die opvallende zwarte balk tussen de koplampen, maar ook T-vormige lichtunits rondom die de Skoda ook in het donker zeer herkenbaar maken. De hoofdverlichting zit in de brede uitloper onderin de koplampen, terwijl de achterlichten aan de overzijde overlopen in een zwarte kunststof balk die ook meteen als bumperbeschermer dient. Dit is tenslotte een Skoda, dus mag de vorm niet ten koste gaan van de functie.

De bagageruimte is indrukwekkend groot. Dat gold ook al voor de Raval met zijn 441 liter, maar de Epiq streeft met 475 liter zelfs de Elroq (nipt) voorbij op dit vlak. Volkswagen heeft er normaal een handje van om de bagageruimte groter te doen lijken door alleen de waarde met een naar voren geschoven achterbank te communiceren, maar dat trucje was hier niet nodig. De bank is zelfs helemaal niet verschuifbaar en dus heb je die volledige inhoud altijd tot je beschikking, al is het goed om te weten dat een groot deel van het laadruim nog onder de bagageruimtevloer zit.

Op de achterbank is de Epiq heel wat minder overdadig. Daar kun je als volwassene best redelijk zitten en dat is al heel wat in deze klasse, maar met 1,84 meter zit ondergetekende al aardig tegen de grenzen van de (been-)ruimte aan. De vierkante vorm levert veel hoofdruimte op en betekent ook dat je met een neergeklapte bank tot 1.344 liter aan spullen in je Epiq kunt proppen.

Interieur

Het vernieuwende van de Epiq betreft niet alleen het exterieurdesign, maar ook het interieur. Het dashboard is compleet anders dan in andere Skoda’s, al zien we geen revolutionaire designgrappen. Het geheel oogt strak, overzichtelijk en zakelijk, zoals we dat van dit merk gewend zijn. Het dashboard is (in ieder geval in dikke uitvoeringen) van een opvallend hoogwaardig materiaal. Toch kun je zien dat hier en daar wat bespaard moest worden, tenzij Skoda een andere reden heeft bedacht om de verstelling van de rugleuning niet-traploos te maken. Dat gaat hier met zo’n hendeltje, niet altijd optimaal. Ook de verstelbare middenarmsteun, bekend uit eigenlijk alle andere Skoda’s, ontbreekt hier. Er is wel een middenarmsteun, maar die laat zich niet verstellen.

Het stuurwiel, de knoppen op het stuurwiel en de hendels erachter kennen we in grote lijnen van bestaande Skoda’s, net als de snelkoppelingen onder het touchscreen. Toch is er ook op bedieningsvlak groot nieuws, want de gehele infotainment-omgeving is nieuw. Dit systeem draait op Android Automotive, hoewel het visuele Skoda-sausje er goed in slaagt om dat te verbloemen. De ‘slider’ voor het volume mag blijven en de bediening van de climatecontrol zit ook in het scherm, maar staat wel altijd in beeld. Dat lijkt dus allemaal goed te gaan.

Aandrijflijnen

De aandrijflijnen van de Skoda Epiq kennen we allemaal al van de Cupra Raval, hoewel de 226 pk sterke topversie van die auto hier (nog) niet te vinden is. Wel kun je je Epiq krijgen met 115, 135 of – let op het opstapje – 211 pk. Laatstgenoemde heet Epiq 55 en heeft een 55-kWh NMC-accu (netto 51,7), goed voor een actieradius van 430 kilometer. Hij kan snelladen met maximaal 105 kW. De Epiq 35 en Epiq 40 hebben ondanks die namen hetzelfde 38,5-kWh accupakket (netto 37). In dit geval is dat een LFP-accu, die een theoretisch rijbereik van 315 kilometer oplevert in beide gevallen.

Het verschil tussen de 35 en de 40 zit hem in het vermogen en in het snelladen, dat bij de basisversie met maximaal 50 kW gaat en bij de 40 met maximaal 88 kW. Skoda belooft overigens strakke laadcurves met een langdurig ‘plateau’ rond de top, maar dat moeten we afwachten. De Epiq 40 laadt aan de snellader in 28 minuten van 10 naar 80 procent, de 55 doet daar 24 minuten over. Voor de basisversie doet Skoda op dit vlak nog geen uitspraken. Iedere Epiq heeft voorwielaandrijving en weegt zo’n 1.540 kg. De basisversie sprint in 11 tellen van 0 naar 100, de 40 duikt nipt onder de 10 en de 55 klaart het bekende klusje in 7,4 tellen. Het verbruik is in alle gevallen netjes: Skoda geeft zo’n 13 kWh per 100 kilometer op.

Prijzen

Internationaal belooft Skoda dat de Epiq op het prijsniveau van een Kamiq zit, wat zo’n €25.000 zou betekenen. Dat strookt met eerdere beloftes dat de vanafprijs rond dat niveau zal liggen, al moeten we dat wel iets ruimer nemen dan gehoopt. De Skoda Epiq is er vanaf €26.990. Met deze vanafprijs is de Epiq alsnog flink goedkoper dan een Elroq (€34.990) en blijft hij ook onder de Kia EV2.

Prijzen van andere uitvoeringen volgen zeer binnenkort en de Skoda Epiq arriveert in het najaar bij de Nederlandse dealers.

Technische gegevens

Versie 35 40 55 Vermogen 85 kW/115 pk 99 kW/135 pk 155 kW/211 pk Accu 38,5/37 kWh (LFP) 55/51.7 kWh (NMC) Actieradius 315 km 315 km 430 km DC laden 50 kW 88 kW 105 kW Laadtijd 10–80% (DC) (min) N.n.b. 28 24 Acceleratie 0-100 11,0 s 9,8 s 7,4 s Topsnelheid (km/h) 150 150 160 Verbruik WLTP 13,0 13,0 13,1 Aandrijving Voorwielen

First Edition

In de video zeggen we dat de First Edition niet naar Nederland komt. Inmiddels heeft de importeur zich bedacht: de Skoda Epiq First Edition komt toch.