In 2022 werd er een stevige accijnskorting ingevoerd om de tot recordhoogte gestegen brandstofprijzen wat in te dammen. Een deel van die korting is in 2023 al komen te vervallen, het restant zou dit jaar volgen, maar werd vervolgens nog een jaar langer in stand gehouden. Per 1 januari 2026 zou het dan écht voorbij zijn, maar ook door die deadline gaat nu een streep. Dat meldt De Telegraaf. Het demissionaire kabinet verlengt de korting met nog eens een jaar.

Hiermee is zo goed als zeker een prijsstijging van dik 25 cent per liter voorlopig voorkomen. Mensen met een brandstofauto kunnen wat dat betreft opgelucht ademhalen. Het verlengen van de korting kost volgens De Telegraaf 1,6 miljard euro en dat bedrag zou in Den Haag nog voor aardig wat hoofdbrekens hebben gezorgd. Minister Heinen van Financiën zou er nu echter een oplossing voor hebben gevonden. Het is nog even afwachten waar de rekening komt te liggen.