Nieuwe Nissan Leaf: zowel duurder als goedkoper dan Micra!

We hebben er bijna een jaar op moeten wachten, maar eindelijk zijn de prijzen van de nieuwe Nissan Leaf bekend. Interessant: hij is niet eens zoveel duurder dan de veel kleinere Micra. Sterker nog: bij min of meer vergelijkbare motorisering is de Leaf zelfs goedkoper!

De ooit zo revolutionaire Nissan Leaf leek een verschoppeling te worden. De eerste generatie Nissan Leaf die in 2010 werd gepresenteerd ging in 2017 grondig onder het mes en heeft vervolgens jarenlang met magere verkoopcijfers moeten spartelen. In juni 2025 toverde Nissan en volledig nieuwe Nissan Leaf uit de hoge hoed. Nu, bijna een jaar later, kunnen we je eindelijk vertellen wat de nieuwe Nissan Leaf kost: minimaal €33.990.

Voor €33.990 rijd je de Nissan Leaf met 52 kWh accu en 177 pk sterke elektromotor. De vanafprijs geldt voor de Engage-uitvoering. De instap-Leaf schopt het tot een actieradius van 445 kilometer en kan met 105 kW snelladen. Je bereikt er vanuit stilstand in 8,3 seconden een snelheid van 100 km/h mee. Zijn topsnelheid: 160 km/h. Deze 1.789 kilo zware versie mag 975 kilo trekken.

De nieuwe Nissan Leaf is er ook met een grotere batterij en een sterkere motor. De Leaf staat namelijk ook met 75 kWh accu en een 217 pk krachtig elektrohart op de prijslijst. De Leaf met deze hardware noteert een rijbereik van 622 kilometer achter zijn naam. Zijn hogere vermogen levert hem ook een kortere acceleratietijd naar de 100 km/h op: 7,6 seconden. Snelladen kan deze versie met 150 kW. Het maximum trekgewicht is met 975 kilo gelijk aan dat van de minder bedeelde Leaf.

Dicht op de Micra

De vanafprijs van net geen 34 mille maakt de nieuwe Leaf minimaal €4.380 duurder dan de Micra. Dat is een serieus bedrag. Voor die meerprijs krijg je echter wel een SUV die met zijn lengte van 4,35 meter en bagageruimte van 437 liter aanzienlijk groter en ruimer is dan de Micra (3,97 meter en 326 liter). Daar komt bij dat de instap-Micra een 40 kWh accu en een 120 pk elektromotor heeft, met 'slechts' 80 kW kan DC-laden en een rijbereik van 317 kilometer biedt. De meer met de goedkoopste Leaf vergelijkbare Micra met 52 kWh accu, 150 pk en 416 kilometer bereik kost minimaal €34.610 en is daarmee zelfs duurder dan de instap-Leaf. Let wel: de Micra is in dat geval uitgevoerd als Advance, terwijl de basis-Leaf dan als eenvoudigere Engage is uitgevoerd.

De grotere Nissan Ariya kost minimaal €37.710 en biedt voor die prijs een 63 kWh accu, 217 pk en 404 kilometer rijbereik.

Prijzen Nissan Leaf - mei 2026