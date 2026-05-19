In Spanje worden in de zomer nieuwe snelheidscamera’s met geavanceerde technologie in gebruik genomen die de snelheid van auto’s al vanaf 200 meter afstand kunnen meten. "Je hebt geen tijd meer om te remmen," aldus verkeersdeskundige José Eugenio Naranjo.

Remmen vlak voor een flitspaal is binnenkort wellicht zinloos in Spanje. Daar wordt deze zomer een nieuwe generatie lasercamera’s uitgerold die de snelheid van een auto vanaf een afstand van 200 meter in twee richtingen kan meten. Voor veel automobilisten is de foto dan al genomen voordat de camera überhaupt zichtbaar is. De nieuwe camera’s maken gebruik van 3D-lidar-technologie waarmee meerdere overtreders op verschillende rijstroken gecontroleerd kunnen worden. "Je hebt geen tijd meer om vlak voor de camera te remmen, door de grote afstand die ze kunnen overbruggen. Als je hem ziet, ben je al te laat," zegt verkeersdeskundige José Eugenio Naranjo tegen nieuwssite Cope.

In tegenstelling tot oudere snelheidscamera’s meten de nieuwe systemen niet alleen de snelheid op één punt, maar bouwen ze een driedimensionaal beeld van het verkeer op. Het systeem analyseert zowel de beweging, de grootte als het type voertuig. Hierdoor kunnen de camera’s gemakkelijker onderscheid maken tussen auto’s, vrachtwagens en motorfietsen. Vooral motorfietsen waren voorheen lastiger correct te registreren met sommige oudere systemen.

De nieuwe snelheidscamera’s zijn ‘onfeilbaar’, zelfs voor te hard rijdende motorfietsen, aldus José Eugenio Naranjo. Oudere radarsystemen hadden soms moeite om motorfietsen goed te detecteren vanwege hun kleinere formaat en de manier waarop motorrijders zich door het verkeer manoeuvreren. De nieuwere technologie lijkt specifiek ontworpen om die nauwkeurigheid te verbeteren.

Gevaarlijke situaties

Oudere systemen gebruikten een eenvoudiger laserstraal die gevoelig was voor zaken als vuil of rook en die het lastiger maakte om meerdere rijstroken tegelijk te detecteren. De nieuwe systemen creëren daarentegen een soort ‘puntenwolk’ die de bewegingen van het voertuig zowel horizontaal als verticaal analyseert. Spanje heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe technologie voor verkeersmonitoring. Het land maakt al gebruik van vaste snelheidscamera’s, mobiele systemen, flitsers en AI-gebaseerde systemen op diverse wegen. Volgens de Spaanse verkeersautoriteit DGT draait de investering in nieuwe camera’s om verkeersveiligheid en moet de technologie niet alleen snelheid kunnen meten.

De systemen moeten ook in staat zijn om ongelukken, stilstaande auto’s en gevaarlijke situaties sneller te detecteren door verkeerspatronen realtime te analyseren. Toch is de verandering het grootst voor automobilisten. Veel bestuurders vertrouwden er voorheen op dat ze de flitser op het laatste moment zouden zien en vlak voor het meetpunt zouden remmen. Maar met de nieuwe systemen werkt dat dus anders.

