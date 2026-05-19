Onder meer in Amsterdam is recent op heel veel wegen de maximumsnelheid verlaagd van 50 km/h naar 30 km/h, maar weinig verrassend blijkt lang niet iedereen nu ineens braaf 30 km/h te rijden. Dat komt naar voren na onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Daaruit blijkt dat er op deze nieuwe 30 km/h-wegen in Amsterdam nog regelmatig te hard wordt gereden, zo bericht Het Parool. De gemiddelde snelheid daalt wel verder. Na een jaar (in 2024) ging die met 5 procent omlaag en in 2025 was er een verdere daling van 2 procent.

Volgens SWOV is het succes (of het gebrek daaraan) van de snelheidsverlaging voor een belangrijk deel afhankelijk van de inrichting van de weg. Een 50-weg is doorgaans anders ingericht dan een 30-weg en biedt volop de ruimte om te hard te rijden. Sterker zelfs; daar nodigt zo'n weg mogelijk zelfs toe uit. Er is dus al snel meer nodig dan enkel een nieuw bord voor de maximumsnelheid, maar volgens de SWOV werd bij bijna de helft van de nieuwe 30-wegen (22 van de 54) alleen het bord vervangen en bleef de weg verder hetzelfde.