Land Rover Discovery Landmark
Land Rover Discovery Landmark is gulden middenweg

Tussen S en Tempest

Het aanbod van de Land Rover Discovery wordt uitgebreid met de Landmark-uitvoering. Die vindt zijn plek tussen de S- en Tempest-uitvoering.

Er is voortaan meer te kiezen als je in de markt bent voor een Land Rover Discovery. Land Rover introduceert de Discovery Landmark, die wat boven de Discovery S staat. Die heeft onder meer 21-inch lichtmetaal in plaats van 20-inch wielen, heeft een glazen panoramadak, een contrasterend zwart dak en dito dakrails, achttienvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen en een Meridian-audiosysteem.

Nieuw is ook de Tasman Blue geheten kleur die op deze uitvoering leverbaar is. Op diverse plekken op de Landmark komt het bij deze uitvoering horende logo met bergen terug en dat wordt ook getoond in de instapverlichting. De vanafprijs van de Land Rover Discovery Landmark is €156.325 en dat is bijna 13 mille meer dan de Discovery S. Dan heb je hem als D250 Mild Hybrid diesel, vanaf €163.502 heb je hem als D350.

