Volgens Volvo ligt het aantal bestellingen van de Volvo EX60 in Europa aanzienlijk hoger dan de aanvankelijke prognose. Hoeveel het er precies zijn, wil Volvo niet kwijt. Wel zegt het dat het in Zweden meer dan 3.000 bestellingen binnen heeft gekregen en dat de SUV ook in belangrijke Europese markten als Duitsland goed loopt. Volvo zet het vroege succes van de EX60 naast dat van de EX30 en concludeert dat de Volvo EX60 sneller orders binnen harkt dan die aanzienlijk kleinere en goedkopere elektrische cross-over. Volvo zegt zijn best te doen om de fabriek in het Zweedse Torslanda - waar de EX60 wordt gebouwd - in de zomer een week langer open te houden en de productie te verhogen.

Voor wie het gemist heeft: de Volvo EX60 is een elektrische SUV die tussen de EX40 en EX90 staat. De EX60 is het elektrische alternatief voor de Volvo XC60 en is de eerste Volvo op het fonkelnieuwe SPA 3-platform. De Volvo EX60 komt als 374 pk sterke achterwielaandrijver met 80 kWh accu en in twee vierwielaangedreven smaken. De eerste is 510 pk sterk en heeft een 91 kWh accu, de tweede brengt 680 pk op de been en heeft een 112 kWh accu. Die sterkste EX60 is ook de versie met het grootste bereik: 810 kilometer. De vanafprijs van de Volvo EX60 ligt in Nederland op €63.995.