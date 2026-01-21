Highlights Volvo EX60

Voor het eerst nieuw SPA 3-platform: moderner dan EX90

Meer dan 800 kilometer actieradius door 117-kWh accu

Ook Cross Country variant die hoger op de poter staat

Concurreert met sterke nieuwe Duitsers

Het afgelopen autojaar eindigde met twee zeer belangrijke en innovatieve elektrische auto’s: de BMW iX3 en de Mercedes GLC. Maar de maand januari is nog niet eens voorbij en de twee Duitse fabrikanten moeten angstvallig naar het noorden kijken, want Volvo slaat terug met de EX60. Die kan, afgaand op zijn specificaties, vrij eenvoudig het technologische geweld uit Duitsland van repliek dienen.

De nieuwe Volvo staat zoals altijd van de 60-lijn een maatje onder de EX90, maar opvallend genoeg oogt hij minder als een SUV dan de XC60. De EX60 vervangt de XC60 niet, want die blijft voorlopig leverbaar met benzinemotoren. De nieuwe EV heeft een wat langere wielbasis en gevoelsmatig een lagere daklijn. Dat stijlelement zagen we al eerder bij de nieuwe BMW iX3. Het is een tendens in autoland die alles te maken heeft met luchtweerstand en de daarmee samenhangende vraag naar efficiëntie bij elektrische auto’s. Actieradius is immers nog altijd het toverwoord. Overigens valt het mee als we de cijfers erbij pakken: de EX60 is slechts 10 tot 15 mm lager dan de XC60.. De EX60 is eveneens de eerste Volvo die middels megacasting wordt geproduceerd. Dat betekent dus dat een groot deel van de basis van de auto uit één groot gegoten stuk bestaat. Volgens Volvo bespaart deze productietechniek zo'n 200 kilo wagengewicht.

Nieuw platform

Geen lidar meer op het dak na alle problemen hiermee, maar wel vijf radars rondom een wat aflopende daklijn. Die vorm gaat niet ten koste van de ruimte en dat merken we op de achterbank. Daar zit je ronduit uitstekend. De benen profiteren van het nieuwe platform. De EX60 staat als eerste Volvo op de derde generatie van het SPA-platform. Hierbij zijn de accucellen direct aan de koets bevestigd, wat ruimte en gewicht scheelt. De vloer is daardoor niet zo hoog als we wel eens zien bij andere EV’s. De stoelen achterin hebben een verstelbare rugleuning en tegen meerprijs luidsprekers in de hoofdsteunen. Verder is er stoelverwarming.

De kofferbakruimte is met 634 liter prima en bovendien krijg je nog eens 85 liter extra met een frunk. Voorin valt op hoe anders de cockpit is vormgegeven ten opzichte van de EX90. Een klein scherm voor je neus staat ver van je af; volgens Volvo is daardoor een head-up display niet nodig. Daarnaast zien we een horizontaal gedraaid multimediasysteem, wat voor Volvo een opvallende stap is na jarenlang gebruik van verticale schermen. “Dit bleek handiger voor de ergonomie, vooral omdat we geen fysieke knoppen meer hebben”, verklaart een ontwerper. Daarmee zijn we het zonder meer eens, al waren enkele fysieke knoppen wat ons betreft welkom geweest. In zijn soort is het systeem waanzinnig snel – de computerkracht is twee keer zo groot als in andere nieuwe Volvo’s – en erg overzichtelijk. De Google-software met integratie van Gemini AI is vernieuwd ten opzichte van de EX90. Opvallend genoeg ontbreekt een handschoenenkastje, maar er is wel een uitklapruimte onder aan de middenconsole en een uitschuifbare lade in de middentunnel met bekerhouders.

Enorme range en razendsnel laden

Kijken we onderhuids dan zien we dat de EX60 met gemak kan opboksen tegen de nieuwe knallers van Mercedes en BMW in dit segment. Het topmodel, genaamd P12, krijgt een 117-kWh accu die goed is voor een WLTP-actieradius van ruim 800 kilometer. Dankzij 800-volt techniek kan hij snelladen tot maar liefst 370 kW. Met twee elektromotoren en vierwielaandrijving levert hij 680 pk. Dat is heel erg veel, en vooral indrukwekkend bij accelereren. Zoals alle nieuwe Volvo’s is de topsnelheid begrensd op 180 km/h. Wat lager op de prijslijst staat de P10, met een iets kleinere accu van 95 kWh, goed voor een rijbereik van 660 kilometer en een vermogen van 510 pk. Onder aan het gamma vinden we voorlopig de P6 met achterwielaandrijving, 374 pk en een 83-kWh accu. Voor een instapper is dat allesbehalve schraal. De laadsnelheid ligt iets lager, maar met 320 kW nog altijd op een uitzonderlijk hoog niveau.

De auto komt met een paar interessante features zoals gordels die zich aanpassen aan de persoon in de stoel. Met sensoren en AI berekent de auto de spankracht die nodig is afhankelijk van gewicht en lengte. Wel alleen voor de mensen voorin. Ook heeft de Volvo Pilot Assist Plus waarbij je tot 130 km/h handsfree kunt rijden, inclusief automatische wissel van rijstrook.

Dit kost de Volvo EX60

Prijzen zijn inmiddels bekend. De instapper begint bij €64.000 voor de P6 in Plus-uitvoering. Later volgt nog een eenvoudiger Core-versie. Je komt weinig te kort, want standaard zijn onder meer adaptieve cruisecontrole, Bose-audio met 21 luidsprekers en noise cancelling, een panoramadak, matrix-LED-verlichting en 20-inch wielen. Voor €7.000 extra is er de Ultra met onder meer Bowers & Wilkins-audio met 28 luidsprekers, Dolby Atmos, HD Pixel ledkoplampen, 21-inch wielen en geperforeerde luxe bekleding met stoelventilatie. Beide uitvoeringen zijn leverbaar met alle drie de P-versies en gunstig geprijsd naast een BMW iX3.

Na de wat problematische ontvangst van de EX90 – en in mindere mate de ES90 – is Volvo met deze EX60 nadrukkelijk een stap verder gegaan. De auto maakt zo op eerste gezicht een uitstekende indruk en de specificaties zijn ronduit indrukwekkend. We zijn benieuwd of dat gevoel komend voorjaar bij de eerste kennismaking op de weg overeind blijft.

Wil je niet wachten op de EX60 of wil je toch liever benzine? Kijk dan hier voor mooie XC60-occasions al dan niet als plug-in hybride.

Of wil of moet je elektrisch rijden? Kijk dan hier voor een gebruikte Volvo EX90.

Ook een Cross Country!

Volvo vond zelf kennelijk ook dat de auto net wat minder SUV-uitstraling had dan de XC60, want er komt een EX60 Cross Country. De bekende bescherming rondom de wielkasten en de bekende roestvrijstalen D-stijl kenmerken de auto die ook praktischer is door 20 mm extra bodemvrijheid. Met luchtvering kan je dit naar wens naar 40 mm verhogen. Hier is er (vooralsnog) alleen als P10 AWD met 510 pk en 640 km actieradius en als P12 met 680 pk en de grootste accu. De actieradius weten we niet, maar die zal iets minder zijn dan dir van de gewone EX60 P12.