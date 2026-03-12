De prijzen van benzine en diesel zijn hoog. Heel hoog. Toch is er goed nieuws. De prijsdaling die gisteren inzette, zet zich voort. Benzine en diesel zijn voor de tweede dag op rij goedkoper geworden. Of eigenlijk: minder excessief duur.

De benzineprijs leek het prijsrecord van €2,505 per liter te gaan evenaren. Gisteren daalde de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine iets en die daling zet zich vandaag voort, zo blijkt uit cijfers van United Consumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) zakt met 0,4 cent van €2,446 naar €2,442. Opnieuw hebben we te maken met een minimale daling.

Eerder deze week brak de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel voor het eerst in de geschiedenis door de grens van €2,50. Gisteren daalde de adviesprijs van een liter diesel iets en ook die daling krijgt een vervolg. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel zakt met 2,6 cent naar €2,463. Helaas voor wie lpg tankt: een liter lpg is juist 0,4 cent duurder geworden, maar met een adviesprijs van €1,175 per liter blijft lpg aanzienlijk goedkoper dan benzine.