Stellantis: Fusie Groupe PSA en FCA Automobiles afgerond

De fusie tussen Groupe PSA en FCA Automobiles is afgerond. De twee concerns smelten samen tot Stellantis, een nieuwe enorme speler in autoland die met veertien merken de op drie na grootste autobouwer ter wereld is geworden.

Stellantis is nu de fusie tussen Groupe PSA en FCA Automobiles officieel is afgerond na de Volkswagen Group, de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie en Toyota Motor Group de grootste autobouwer ter wereld. De veertien merken van het concern zijn goed voor om en nabij de 9 procent van de wereldwijde autoverkopen.

De fusie van de twee concerns, die elk 50 procent van de onderneming uitmaken, was een langdurig proces dat onder meer extra werd vertraagd door de coronacrisis. Na goedkeuring van toezichthouders en de eigen aandeelhouders zijn de twee automakers zaterdag officieel opgegaan in Stellantis dat 52 miljard dollar waard is. Vandaag debuteert dat bedrijf op de beurzen van Parijs (PSA) en Milaan (Fiat Chrysler). Dinsdag neemt Stellantis ook de Amerikaanse notering van Fiat Chrysler over, als de aandelenbeurzen daar een dag later aan de beursweek beginnen na een lang weekeinde vanwege Martin Luther King-dag.

PSA, waaronder naast Peugeot, Citroen en Opel ook DS en Vauxhall vallen, en FCA Automobiles, dat merken als Fiat, Chrysler, Jeep, Ram, Dodge, Maserati, Abarth, Alfa Romeo en Lancia voert, voelden de afgelopen jaren de achterstand op veel andere merken op het gebied van elektrische auto's. Onder meer nieuwe toetreders op die markt zoals Tesla zorgden ervoor dat de traditionele automakers de noodzaak van meer en versnelde investeringen in elektrisch rijden inzagen.

De samenvoeging werd in de autosector dan ook als noodzakelijk beschouwd om de hoge investeringen en onderzoekskosten mogelijk te maken die bij de overstap naar elektrisch rijden horen. Beide bedrijven denken tot zo'n 5 miljard euro te besparen op die ontwikkelingskosten, maar ook op de productie.

Dat met name FCA Automobiles de noodzaak van schaalvergroting inzag was al eerder duidelijk. Dat bedrijf flirtte eerder al met PSA en kwam daarna tot een fusieovereenkomst met Renault die op weerstand stuitte vanuit de Franse overheid. Daarna was de weg weer open voor een nieuwe romance met PSA en deze keer kwam het wel tot een overeenkomst.

Overigens is elektrisch rijden niet het enige probleem waar Stellantis voor staat. PSA is vooral groot in Europa en doet het ook goed in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Fiat Chrysler is een grote speler in Europa en de Verenigde Staten. Beide bedrijven doen het niet geweldig in China, de grootste automarkt ter wereld. Verder is er door de coronacrisis een enorme overcapaciteit in de autobranche.

Stellantis krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam en wordt geleid door PSA-topman Carlos Tavares. John Elkann, nu nog president-commissaris bij Fiat Chrysler en een telg van de Agnelli-familie die eigenaar is van de Italiaanse automaker, wordt voorzitter van de nieuwe combinatie.