Goedkoop, niet meer dan één eigenaar en een lage kilometerstand; dat klinkt als een lastige combinatie. Maar het is niet onmogelijk. Deze vijf tweedehands auto's voldoen aan die wensen. Opvallend is dat je niet om Fiat heen kunt.

Renault Twingo - 2005 - 41.590 - €2.250

Voilà! Een Renault Twingo met nog maar 41.590 kilometer op de teller. Deze Twingo 1.2 Lazuli viert dit weekend zijn twintigste verjaardag. We hebben dus te maken met een Twingo vande eerste generatie. Die maakte zijn entree in 1993. In zijn bijna vijftien jaar lange levensduur werd de kleine Renault meerdere keren gefacilft. De laatste keer was in 2004. Deze Twingo uit 2005 is dus ver doorontwikkeld. Het uiterlijk is in al die jaren vrijwel ongewijzigd gebleven.

De Twingo moet het niet hebben van zijn snelheid. Met 75 pk is het geen racemonster, maar aan de andere kant: wie koopt er nou een Twingo om stoplichtsprintjes te winnen of over bergwegen te crossen? De Twingo moet het hebben van zijn vernuft. De achterbank die naar achter geschoven kan worden, zorgt ervoor dat volwassenen het ook uit kunnen houden op de achterbank. Ook kunnen alle stoelen omgeklapt worden, waardoor het zelfs mogelijk is te liggen in het slechts 3,4 meter lange karretje. Door de neerklapbare bank kan de bagageruimte worden uitgebreid tot 1095 liter.

De Twingo heeft natuurlijk een bijzonder uiterlijk. Het guitige voorkomen kan op zichzelf al een reden zijn om een Twingo te kopen. Verder is de auto vederlicht (804 kg) en dat zie je goed terug in de wegenbelasting. Die bedraagt tussen de 67 en 74 euro per kwartaal. Het door de fabriek opgegeven brandstofverbruik is met 5,8 liter per 100 km (1 op 17,2) ook laag.

De Twingo heeft dus nog niet zoveel kilometers gereden en dat zie je terug. Van buiten en van binnen ziet-ie er nog tiptop uit. Aan de buitenkant is er weinig ruimte voor kleur, maar in het interieur word je verwend met vrolijke stoelbekleding en ronde knoppen. Leuk dat de originele radio er nog in zit! Naast de elektrisch bedienbare voorruiten, zitten er bar weinig opties op deze Twingo.

Ben je verliefd geworden op deze Twingo? Dan kun je terecht in Aalsmeer. De verkoper belooft in de advertentie dat de auto bij aankoop voorzien wordt van een nieuwe apk.

Fiat Cinquecento - 1997 - 48.996 - €2.750

Die Twingo is leuk, maar de Fiat Cinquecento heeft ook een bijzonder guitig voorkomen. Deze zwarte Cinquecento komt uit 1997 en heeft in zijn 28-jarige bestaan nog maar 48.996 kilometer afgelegd. Je zou kunnen zeggen dat de A-segmenter van een cultstatus geniet. Deze heeft hij vooral te danken aan zijn betaalbaarheid, waardoor menigeen de Italiaan als eerste auto koos. Tegenwoordig is de Fiat een stuk zeldzamer, maar dat hoef je (nog) niet terug te zien in de prijs.

Is de Cinquecento zo klein als-ie eruitziet? Jazeker, met een lengte van 3,2 meter, een breedte van 1,5 meter en een hoogte van 1,4 meter is het, zeker in het huidige straatbeeld, een zeer compacte auto. Hij weegt slechts 701 kilogram. Daardoor hoefde de Cinquecento niet van een grote motor te worden voorzien. Deze Young-uitvoering heeft een 899 cc blokje in het vooronder. Goed voor een vermogen van 39 pk. Het lage gewicht zorgt er wel voor dat de Fiat lekker wendbaar is. Ook hoef je amper wegenbelasting te betalen: tussen de 51 en 56 euro. Volgens de fabriek wordt er 6,1 liter benzine per 100 kilometer verbruikt (1 op 16,4). Dat maakt de vaste lasten bijzonder laag. De Fiat verkeert nog in topstaat. Het rode detail aan de zijkant doet hem bijna sportief ogen. Vanbinnen vallen de knalblauwe stoelen op. Een vrolijke verrassing! Het dashboard ziet er retro uit. Verder is het Spartaans; zelfs een dashboardkastje ontbreekt. De Cinquecento heeft sinds 14 mei geen geldige apk meer en zal dus opnieuw gekeurd moeten worden. Durf jij het aan? De Fiat staat te koop in Uden.

Fiat Seicento - 1999 - 49.723 - €2.950

De Fiat Seicento is de opvolger van de Cinquecento en dat geldt ook in dit lijstje. Dit rode exemplaar valt met zijn 49.723 km op de teller nog net binnen de gestelde grens. De Seicento komt uit 1999.

De Seicento is gebaseerd op dezelfde bodemgroep als zijn voorganger Cinquecento, ook de motor is overgenomen. Voor de Seicento geldt dus ook: 899 cc en 39 pk. Prima voor in de stad, maar op de snelweg is de rek er wel uit. De Seicento is nog altijd een kleine auto, maar werd wel een paar centimeter langer ten opzichte van de Cinquecento. Hij werd ook iets zwaarder. Gelukkig hebben de die extra kilo’s geen invloed op het mrb-tarief. Dat is ook voor deze auto niet hoger dan 56 euro per kwartaal. Ook het verbruik is hetzelfde als van zijn voorganger. Gelukkig is niet alles is hetzelfde, want de Seicento kreeg een nieuwe, soepeler schakelende versnellingsbak.

De ‘zeshonderd’ die hier te koop staat is er een in de Young-uitvoering. De carrosserie oogt nog fraai en de knalrode lak lijkt in goede staat te verkeren. De wielen zien er minder mooi uit: roest is aanwezig. De stoelen hebben wederom een flitsende kleur. De paarse zetels en de ronde knoppen maken de auto speels. De auto is niet luxe, maar de achterbank is neerklapbaar en de ramen zijn getint. De Seicento heeft nog een paar weekjes apk. Vanaf 14 november moet-ie opnieuw worden gekeurd. Geïnteresseerd? Deze Fiat staat te koop in Hoogeveen.

Fiat Punto - 1996 - 49.138 - €2.950

Fiat bouwde in de nineties betaalbare auto’s, vandaar dat ze veelvuldig terug te vinden zijn in dit lijstje. Kijk maar eens naar deze Fiat Punto met 49.138 kilometer op de teller. Deze Fiat komt uit 1996 en behoort daarmee tot de eerste, maar inmiddels zeer zeldzame, generatie van de Punto die tussen 1993 en 1998 verkocht werd.

De Punto is niet zo klein als de twee vorige Fiats in dit lijstje en dat maakt dat de motorisering wat volwassener is. Onder de motorkap van de Punto 55 S ligt een 1,1 liter viercilinder, die 54 pk levert. Het lage gewicht en de kleine motor leveren een redelijk zuinige combinatie op. De Fiat verbruikt volgens de fabrieksopgave 6,4 liter benzine per 100 kilometer (1 op 15,6). De motorrijtuigenbelasting is ook laag: daaraan ben je tussen de 67 en 74 euro per kwartaal kwijt.

De Fiat ziet er prima uit, maar het is wel een heel zwart geheel. Vanbinnen ziet het er allemaal degelijk uit en we zien opnieuw gekleurde zetels. Het turquoise meubilair geeft de auto kleur. Deze Punto heeft helaas geen leuke extra’s.

De Fiat heeft volgens de RDW geen apk meer sinds 1 april 2021. De vraag is dus wat er noodzakelijk is om hem weer rijdend te krijgen. Overweeg je om de tweede eigenaar te worden van de Punto? Dan kun je terecht in Apeldoorn.

Volkswagen Fox - 2007 - 41.182 - €3.250

Je vroeg het je vast af: wanneer komt er een Duitse auto aan bod? Hier staat hij: een zilvergrijze Volkswagen Fox uit 2007. De Fox heeft nog maar 41.182 kilometer gereden. De Volkswagen Fox was in zijn levensduur van 2005 en 2011 de kleinste in het Volkswagen-gamma. De fabricage van de Fox vond plaats in Brazilië. Het is de opvolger van de Lupo en de voorganger van de Up.

De Fox is forser dan de auto’s hierboven. Daardoor is-ie ook een stukje zwaarder, maar met 973 kilogram is het geen zwaargewicht. In de neus ligt een 1,2-liter driepitter, die 54 pk levert. Voordat je vanuit stilstand de honderd aantikt, ben je 17,5 seconden verder. Daarentegen is de aandrijflijn redelijk zuinig. Volgens de fabriek drinkt de Duitser 6,1 liter benzine per 100 kilometer (1 op 16,4). De wegenbelasting kost je elke drie maanden een bedrag tussen de 114 en 125 euro.

De Volkswagen Fox is in deze uitvoering geen opvallende auto, maar de lak is nog in goede staat. Ook vallen er geen deuken te bespeuren. Een mooie extra zijn de lichtmetalen velgen waarop deze Fox staat. Het interieur is degelijk, maar weinig speciaal. Op gekleurde stoelen hoef je niet te rekenen. In de Fox 1.2 Trendline zijn ze gewoon grijs. Er zijn niet heel veel speciale opties, wel is de auto uitgerust met centrale deurvergrendeling.

De Volkswagen Fox nog 11 maanden apk tot25 september 2026. Ook zijn er volgens de verkoper recent nog nieuwe banden onder gezet. Wil je graag de tweede eigenaar worden van deze Fox? Hij staat te koop in Heinenoord. Dat ligt net ten zuiden van Rotterdam.