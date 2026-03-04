Opel brengt oranje terug voor de Corsa

Denk aan de huidige Opel Corsa en de kans is groot dat die auto in fel-oranje op je netvlies verschijnt. Sinds de facelift is die introductiekleur niet meer leverbaar, maar één uitvoering van de Corsa is nu weer in oranje.

De huidige Corsa – overigens de laatste Opel met een GM-stuurwiel – werd gelanceerd in ‘Dynamic Orange’. Stellantis heeft het goede gebruik om voor iedere modelgeneratie een opvallende metallictint te bedenken als ‘gratis’ kleur en voor de Corsa was dat dit felle oranje. Althans, tot de facelift. Toen verdween deze kleur niet alleen als de standaardoptie, maar werd oranje als Corsa-kleur helemaal geschrapt.

De terugkeer van ons aller favoriete kleur is het grootste nieuws voor de Corsa, al geldt dat nieuws wel voor maar één uitvoering. De Corsa Yes wordt leverbaar in ‘Koral Orange’, dat afgaande op de foto’s minstens zo fel en opvallend is als het oude Dynamic Orange. De Yes is de middelste versie in het Corsa-aanbod en was toch al een uitzonderlijk kleurrijk type. Zo waren Eukalyptus Green, Kiss Red en Kobalt Blue alleen bij deze uitvoering leverbaar. Het rood en blauw lijken trouwens te zijn verdwenen, want Opel maakt alleen nog melding van Eukalyptus Green voor wie geen oranje wil.

De oranje tint komt ook terug in het interieur van de Corsa Yes, die het onder meer als accentkleur op de stoelen krijgt. De Opel Corsa Yes is verkrijgbaar vanaf €27.999.