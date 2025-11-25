Deze Opel Corsa is nog zeldzaam strak - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Van de Opel Corsa A zijn nog maar een paar honderd exemplaren met geldige apk over in ons land. Deze hoort zonder meer bij de knapste die er nog zijn.

Nederlanders liepen begin jaren 80 de deuren van de Opel-dealer plat en dat kwam voor een groot deel door de eerste Corsa. In het beste jaar, 1984, gingen er daarvan maar liefst dik 18.000 op gele platen. Dat aantal werd nooit meer geëvenaard. Later dat decennium had de Corsa het lastiger en in 1988, het bouwjaar van deze Corsa, werden er nog zo'n 11.000 verkocht. De facelift van 1990 kon daarin amper verandering brengen. Dit exemplaar is nog van voor die grote moderniseringsronde, maar hij kreeg al wel het in 1987 iets aangepaste grilletje. Echt een 'oer-Corsa' is het dus niet. Met zijn beige lak en oranje knipperlichten oogt hij desondanks lekker bedaagd.

Iemand heeft ooit met een setje nieuwere Opel-wieldoppen een poging gedaan om de Corsa iets op te frissen. Verder is de boel (gelukkig) lekker origineel gelaten. Er is bovendien goed voor de auto gezorgd. Eén van de grootste vijanden van deze Corsa's, de roestduivel, heeft hem zo te zien met rust gelaten. Het kan bijna niet anders dat de auto lange tijd binnen of overdekt heeft gestaan. De eerste eigenaar lijkt er in 2009 (dus na 21 jaar) pas afstand van gedaan te hebben. Dikke kans dat we daarmee de voornaamste reden voor de opmerkelijke staat te pakken hebben. Wie weet is zelfs de vijfcijferige teller nog nooit helemaal rond geweest en is 68.289 de werkelijke kilometerstand.

Al met al is het een Opel Corsa A zoals je die niet snel meer zal vinden. In dat licht begrijpen we het stevige prijskaartje van €3.950. Tegelijkertijd is het maar de vraag of iemand dat geld over heeft voor deze verder toch niet echt breed gekoesterde oude Opel. Enkele recente eigenaren namen al na relatief korte tijd weer afscheid van de Corsa, dus echt een hartendief is het kennelijk niet. Dat is op zich toch wel een beetje aandoenlijk, nietwaar? Wie sluit dit knappe kleintje in zijn hart?