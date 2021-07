GM's Opel Corsa die nooit kwam - De Vluchtstrook

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Het ontwikkelen van een nieuwe auto kost vele miljoenen euro's. Dat is dus geen werk dat je als fabrikant zomaar even in de prullenbak gooit als je bijna klaar bent. Toch is dat precies wat Opel met de Corsa deed na de overname door PSA in 2017.

De Opel Corsa was rond 2018 toe aan vernieuwing. In 2014 kwam de Corsa E op de markt, maar in feite was dat een doorontwikkelde versie van de in 2006 verschenen Corsa D. Die Corsa D stond op het SCCS-platform, dat General Motors (GM) en Fiat destijds samen hadden ontwikkeld. In feite ging het platform van de Corsa toen dus al zo'n 12 jaar mee. De Corsa F moest op een geheel nieuwe technische basis komen te staan: het G2SC-platform, een nieuwe generatie van het Gamma-platform van GM. Het project had als codenaam G2J0 en lag op koers om in 2018 op de markt te komen.

Op spionagefoto's was de Corsa F zowel in hatchback- als sedanvorm te zien. De Corsa was goed ingepakt, maar de contouren van de B-segmenter waren wel zichtbaar. De styling leek herkenbaar Opel: de Corsa had met zijn schuin oplopende koplampen een agressieve blik en zou een kleinere grille gaan krijgen. Op het oog leek de Corsa ook groter dan zijn voorganger. De sedanversie zou overigens niet naar Europa komen. Na de Corsa A leverde Opel het model namelijk niet meer met een een bips op ons continent. Een driedeursvariant werd nooit gesignaleerd. Van het interieur was overigens ook al een kleine glimp op te vangen. De middenconsole had een pianolak-afwerking en het centrale scherm zou plek gaan bieden aan het Intellilink-systeem van GM.

Wat had kunnen zijn

Met de spionagefoto's in het achterhoofd schetste onze illustrator hoe de Corsa F er mogelijk uit zou komen te zien. Het lijnenspel van die auto leek sterk op dat van de toenmalige Astra en Insignia. We voorspelden toen dat de Corsa flink in lengte zou groeien, met meer ruimte voor de achterpassagiers en bagage als gevolg. Ook zou de Corsa zo'n 100 kilo lichter moeten worden. Qua motoren lag het voor de hand dat de ongeblazen 1.4 het veld moest ruimen en Opel doorontwikkelde versies van de 1.0 driecilinder turbomotor in de Corsa zou lepelen. Ook de komst van CDTi-dieselmotoren en een gepeperde Corsa OPC lag voor de hand.

De omslag

Eind 2016 en halverwege 2017 legden de spionagefotografen prototypes van deze GM-Corsa vast, maar in 2017 was daar de overname van Opel door PSA. Wat dat zou betekenen voor de ontwikkeling van de Corsa bleef nog een tijdlang onduidelijk. De aanname was dat de Corsa nog doorspekt zou zijn met GM-techniek, mede omdat de ontwikkeling van het model al in een vergevorderd stadium was. Als je als autofabrikant alles op het laatste moment omgooit, gooi je de tijd en het geld dat je de afgelopen jaren hebt geïnvesteerd effectief weg. Wellicht dat PSA het multimediasysteem nog zou leveren, maar het leek onwaarschijnlijk dat de invloed verder zou gaan dan dat.

Mis! Afgezien van de spionagefoto's en onze schetsen heeft het publiek nooit kennis kunnen maken met de laatste Corsa van General Motors. Begin 2019 dook opeens een heel ander prototype van de Corsa op. Wat daarbij met name opviel was dat die auto qua proporties behoorlijk anders was dan de eerder gespotte auto's. Zo stond de achterruit een stuk schuiner dan bij de eerdere versie het geval was en leek de auto als geheel korter. Niet zo gek, want de nieuwe Corsa kwam op een compleet andere basis te staan: het CMP-platform van PSA. Dat betekende opeens dat de Corsa een groot deel van zijn genen ging delen met de nieuwe Peugeot 208.

En zo geschiedde. In mei 2019 verscheen eerst de elektrische Corsa-e op het toneel, een maand later kwamen daar de benzineversies bij. Opel had opeens een forse moderniseringsslag gemaakt met de Corsa. Het blijft alleen opmerkelijk dat Opel een nagenoeg compleet ontwikkeld model aan de kant schoof en volledig opnieuw begon met een ander platform. Of we heel rouwig moeten zijn om de nooit verschenen GM-Corsa? We zullen het nooit weten. Vast staat dat de Corsa op het CMP-platform een behoorlijke vooruitgang was ten opzichte van zijn voorganger, al moet gezegd dat hij qua binnenruimte flink inlevert.