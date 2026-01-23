Laat het ontwikkelen van chique luxueuze limousines maar aan de Italianen over. Dit is de Aznom l'Epoque, een acht meter lange elektrische auto die niets dan pure luxe moet bieden.

De op een haar na zes meter lange Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase is momenteel de langste auto ter wereld. Die Engelse aristocraat wordt straks misschien wel gedwongen die titel af te geven aan een Italiaan die maar liefst twee meter langer is. Inderdaad: de Aznum l'Epoque die nu op je scherm staat, strekt zich uit over een afstand van maar liefst acht meter. Zijn lengte is niet het enige interessante aan de auto.

De Aznum l'Epoque is zowel vanbinnen als vanbuiten overladen met art-deco-designelementen die volgens zijn Italiaanse schepper de tijden van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw moeten doen herleven. Vooral in het interieur zien we deze designstijl terug. Kijk maar eens naar de patronen en vormen waarmee de deurpanelen, het hemeltje en de pedalen zijn voorzien. De l'Epoque heeft drie zitrijen met elk twee zitplaatsen en dat maakt de sloep uiteraard tot een zeszitter.

Onder de ellenlange voorklep geen grote verbrandingsmotor, maar een flinke bagageruimte. De l'Epoque is immers elektrisch aangedreven en heeft in elk wiel een elektromotor. Die machines worden gevoed door een 100-kWh accupakket.

Het is nog niet zeker of de l'Epoque in productie gaat. Voorlopig bestaat het gevaarte enkel in digitale vorm, maar Aznum zegt dat het overweegt om in ieder geval één exemplaar te gaan bouwen. Dat Aznum wel weet hoe je markante luxueuze auto's moet bouwen, beweest het eerder al met deze op ronduit bizarre wijze tot sedan omgebouwde Ram 1500. Later herhaalde het dat trucje met deze Palladium.