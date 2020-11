Krankzinnig: Aznom Palladium

Het Italiaanse Aznom is al even bezig met het teasen van zijn Palladium, een auto die het bedrijf eerder met omschrijvingen als "krachtige en niet te stoppen vierwielaangedreven offroader" en ''hyper-limousine'' aan trachtte te prijzen. Aan die zwierige woorden lijkt niets gelogen. De Palladium is in elk opzicht namelijk compleet mesjogge.

We beginnen met de afmetingen. De Aznom Palladium is met zijn lengte van 5,96 meter namelijk behoorlijk lang. Ter vergelijking: een Rolls-Royce Phantom EWB, met verlengde wielbasis dus, is met 5,98 meter slechts marginaal langer. Tussen de voor- en achteras van de Palladium bevindt zich een afstand van maar liefst 3,67 meter. Het twee meter brede en bijna twee meter hoge gevaarte legt 2.650 kilo in de schaal en is daarmee - zeker met deze agressieve snuit - een gevaarte waarvoor je graag aan de kant gaat als -ie in je binnenspiegel opduikt.

Net als de Atalux die Aznom eerder presenteerde, is de Palladium gebaseerd op de 1500 van Ram. Al betreft het ditmaal natuurlijk de meest recente generatie van die pick-up. Het dashboard is dan ook afkomstig uit die Ram 1500, al is de boel wel behoorlijk aangekleed. Daar komen we straks op terug. Eerst de aandrijflijn. De ruim 2,6 ton wegende Palladium heeft namelijk een 710 pk en 950 Nm sterke biturbo 5.7 V8 onder de kap, afkomstig van Fiat Chrysler Automobiles. Het hart is gekoppeld aan een achtrapsautomaat die het vermogen over óf alleen de achterwielen, of over alle vier de wielen verdeelt. In 4,5 tellen sprint de Palladium naar 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 210 km/h.

Het interieur van de Palladium is tot in de kleinste hoekjes en nisjes volgestopt met leer en houtafwerking. Achterin treffen we een achterbank waar twee inzittenden kunnen baden in ietwat protserige weelde. Palladium verstopt onder de armleuningen aan beide kanten een koelkast en biedt de inzittenden de gelegenheid om de drankjes te nuttigen uit kristallen glazen. Ook met het exterieur is iets bijzonders aan de hand. Het op 22-inch lichtmetaal staande gevaarte heeft onder meer een imposant en volledig verlicht hekwerk als grille, een soort patrijspoortje in de C-stijl en een bagageruimte die als een soort schuiflade toegankelijk is. Knotsgek. Aznom gaat in totaal tien exemplaren van de Palladium maken. Stuk voor stuk zijn ze compleet naar smaak van de klant aan te passen.