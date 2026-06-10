Soms komen voorspellingen uit. De BYD Dolphin G DM-i is in Nederland aangekomen en mag zich de goedkoopste nieuwe plug-in hybride van ons land noemen. Hij is er vanaf minder dan €25.000.

Tot op heden was de BYD Atto 2 DM-i met zijn vanafprijs van €29.490 de goedkoopste nieuwe plug-in hybride van Nederland. Zoals AutoWeek eerder al voorspelde, wordt die van de troon gestoten door een andere BYD: de Dolphin G DM-i. Het prijsverschil met de Atto 2 DM-i is behoorlijk. De Dolphin G DM-i heeft in Nederland namelijk een vanafprijs van €24.990!

Voor net geen 25 mille krijg je een 4,16 meter lange vijfdeurs hatchback. Daarmee is de BYD Dolphin G DM-i een regelrechte concurrent voor auto's als de Volkswagen Polo, Peugeot 208 en Opel Corsa. Voor een Volkswagen Polo betaal je minimaal €26.990 en voor dat geld krijg je een 80 pk sterke 1.0 benzinemotor zonder turbo en een handgeschakelde vijfbak. Voor €2.000 minder krijg je in de BYD Dolphin G DM-i in Active-trim een plug-in hybride aandrijflijn die een elektrisch bereik van 40 kilometer mogelijk maakt. Er komt zelfs een variant met een elektrisch rijbereik van 105 kilometer! Die kost €27.490 en is er vanaf de Boost-uitvoering. Hoger op het menu staan de Comfort (€28.990) en de Sport (€29.990).

Uitgebreide technische specificaties meldt BYD nog niet. We wisten al dat de Dolphin G DM-i een 95 pk sterke 1.5 benzinemotor krijgt. Cross-overbroer Atto 2 DM-i heeft een 98 pk sterke benzinemotor en systeemvermogens van 161 pk en 212 pk. De 161 pk sterke variant heeft een 7,8 kWh accu en biedt tot 40 kilometer bereik, de 212 pk sterke smaak heeft een 18 kWh accu en een elektrisch bereik van 90 kilometer. Kijk niet gek op als de Dolphin G DM-i ook met deze vermogens en deze accu's beschikbaar komt.