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Verkeer & Infrastructuur

Noorden verbijsterd over stilleggen onderhoud rijkswegen

Staat haaks op investeren in regio

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De drie noordelijke provincies zijn verbijsterd dat het onderhoud aan rijkswegen in Drenthe, Groningen en Friesland voorlopig wordt stilgelegd om geldgebrek. "Als het kabinet zegt te investeren in een sterk Nederland en sterke regio's, dan hoort daar ook een betrouwbare infrastructuur bij. Het stilleggen van onderhoud aan de noordelijke rijkswegen staat daar haaks op", aldus de provincies in een gezamenlijke reactie.

"Uitstel van onderhoud leidt tot hogere kosten, risico's voor de veiligheid en verdere verslechtering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland", stellen ze. "Elke regio telt! Een kabinet dat ervoor kiest te bezuinigen op infrastructuur, kiest er bewust voor om problemen door te schuiven en regio's ongelijk te behandelen."

Voor de Drentse gedeputeerde Bart van Dekken is het beeld duidelijk. "Als er krapte ontstaat, schuift het Noorden naar achteren. Dat is geen toeval, dat is een keuze. Wij willen van het Rijk een helder toekomstperspectief op een bereikbaar Noord-Nederland."

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