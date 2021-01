De 10 belangrijkste nieuwe elektrische auto's van 2021

Het begin van een nieuw jaar is altijd een mooi moment om eens vooruit te blikken op wat er zoal aan nieuwe auto's in de showroom wordt geparkeerd. Er komen ontzettend veel nieuwe puur elektrisch aangedreven modellen op de markt. We zetten de belangrijkste op een rij.

Nieuw is hij niet meer, maar nog wel voor ons: de Tesla Model Y. In 2021 komt de ruimere broer van de Model 3 eindelijk in Nederland op de markt. In de nieuwe Gigafactory in Berlijn worden uiteindelijk de Europese exemplaren gebouwd. Reken er maar op dat Tesla voor het zo ver is nog wel enige wijzigingen doorvoert op de Model Y. Reken op een actieradius van boven de 500 km (WLTP) en als Performance een 0-100 km/h-acceleratie die slechts 3,7 seconden duurt. In eerste instantie krijgen we hier de Long Range, die pakweg €64.000 gaat kosten. Waarschijnlijk in 2022 verschijnt ook de goedkopere Standard Range.

Nissan Ariya

Nissan en Renault hebben een puur op elektrische auto's gericht platform (CMF-EV) klaargestoomd en vanuit Nissan is de Ariya de eerste auto die daarop komt te staan. Het is een middelgrote SUV, die maar liefst 20 centimeter langer is dan de Qashqai. Het ziet er al net zo veelbelovend uit als de cijfers. De Ariya moet volgens zijn scheppers namelijk tot zo'n 500 km ver komen op één acculading en heeft de beschikking over minimaal 218 pk (FWD) en maximaal 394 pk (4WD), afhankelijk van de gekozen variant.

Renault Mégane eVision

Als Nissan die markt betreedt, kan Renault natuurlijk niet achterblijven. Op dezelfde basis als de Nissan Ariya verschijnt daarom de Renault Mégane eVision. Althans, zo duiden we hem voorlopig nog maar even aan, want een definitieve naam is nog niet bekend. Ook concrete details van het productiemodel houden de Fransen nog onder de pet, maar reken voorzichtig op redelijk met de Ariya vergelijkbare cijfers. De eVision wordt wel een stukje kleiner dan de Nissan; hij lijkt zelf wat korter te worden dan de Mégane hatchback. Vanbinnen moet hij, mede dankzij de veelal in de bodem weggewerkte aandrijfcomponenten, wel meer ruimte bieden.

Mercedes-Benz EQA en EQB

Verwacht in 2021 vooral veel elektrisch nieuws van Mercedes-Benz. Onderin het aanbod zijn het de EQA (foto) en EQB die in het nieuwe jaar de gelederen komen versterken. De EQA wordt kort gezegd een elektrisch aangedreven GLA met typische EQ-designelementen. De EQB volgt datzelfde recept, maar dan bij de GLB. Mercedes weet technische details over de hoogpotige EV's nog goed verborgen te houden, maar reken op pakweg 400 km actieradius. De EQA wordt overigens op 20 januari al onthuld.

Mercedes-Benz EQS

Helemaal aan de andere kant van het spectrum bij Mercedes-Benz treffen we in 2021 de EQS. Dat wordt het elektrische topmodel van het merk uit Stuttgart. In tegenstelling tot de EQA en EQB wordt dit wél een vanaf de grond af afzonderlijk ontwikkeld model, een strak gelijnde vierdeurs van ruwweg dezelfde afmetingen als de nieuwe S-klasse, volgehangen met de laatste technologie op het gebied van autonoom rijden. Ook mogen we er een flinke actieradius van verwachten: Daimler-CEO Ola Kallenius spreekt over 'de absolute benchmark' op dat gebied en heeft het over een bereik van ruim 700 km. Dat belooft wat!

Volkswagen ID6

Audi E-tron GT

In februari trekt Audi het doek van de E-tron GT, een flitsend gelijnde vierdeurs GT op basis van de Porsche Taycan. Ook wel eens lekker tussen al die elektrische SUV's die eraan komen. Waarschijnlijk begint het aanbod van de vierwielaangedreven elektro-bruut bij een vermogen van rond de 400 pk, maar er komt in elk geval ook een heuse RS-versie met 680 pk. Daarin laad je in vijf minuten 100 km actieradius bij en kom je volgens Audi met een rustige rechtervoet meer dan 400 km ver mee. Wie het liever sportief aanpakt, schiet in 3,5 seconden naar 100 km/h. Wie zei dat elektrisch rijden niet leuk kan zijn?

Audi Q4 e-tron

Zo'n E-tron GT is natuurlijk lekker, maar wie het iets 'verstandiger' aan wil pakken, kan in 2021 ook bij Audi aankloppen. Dan verwijst het merk je graag naar de Q4 e-tron, die ook als Sportback komt. Ruwweg is het de auto die Audi tegenover de uit hetzelfde concern afkomstige Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq zet. Het is een SUV op het MEB-platform, met waarschijnlijk een vermogen van 204 pk tot dik in de 300 pk. Een nog wat mildere versie is ook niet ondenkbaar. De basisversie zal achterwielaandrijving krijgen, hoger geplaatste varianten krijgen vierwielaandrijving. Reken op een rijbereik van hooguit rond de 500 km.

BMW i4

Bij BMW geloven ze in een aanpak die EV's dicht bij auto's met een verbrandingsmotor houdt. Volgens het principe 'The Power of Choice' biedt het Beierse merk bijvoorbeeld al een elektrisch aangedreven variant van de X3 en de iX3 en komt onder meer ook de volgende X1 als iX1 op de markt. In die lijn moet je de BMW i4 ook zien. Dat wordt namelijk de elektrisch aangedreven versie van de 4-serie Gran Coupé, met enkele i-designdetails. De 4-serie Gran Coupé moet nog worden onthuld, maar hierboven zie je al wat de variant met elektrokracht daarvan grofweg wordt. Ongetwijfeld zorgt een vermogen van ergens in de 400-500 pk-regionen voor genoeg rijplezier en een actieradius van grofweg 500 km lijkt reëel.

Ford Mustang Mach-E

Eigenlijk spelen we een beetje vals, want strikt genomen zijn er al 10 EV's aan bod gekomen. Toch kunnen we de Ford Mustang Mach-E niet achterwege laten. Hoewel hij in de VS al de weg op is gegaan, krijgen wij hem in 2021 pas. Het lijkt het wachten echter waard. De naam Mustang en de lijnen daarvan op een SUV zijn even wennen, maar de prestaties zijn veelbelovend. Het begint bij 258 elektro-pk's op de voorwielen en een actieradius van 500 km. De topversie, de GT, stampt 488 pk naar alle vier de wielen en schiet in 3,7 seconden naar 100 km/h. Die krijgen we pas eind 2021, maar de mildere varianten laten waarschijnlijk niet heel lang meer op zich wachten.