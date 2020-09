Tesla gaat 'aangepaste' Model Y bouwen in Berlijn

Tesla zal in de eerste Europese fabriek bij Berlijn een nieuwe versie van de Model Y gaan maken. Dat zei topman Elon Musk donderdag tijdens een bezoek aan de fabriek in aanbouw.

"We gaan niet zomaar een kopie van de Model Y bouwen, we hebben de basis van het productieproces helemaal opnieuw ingericht," tekent Bloomberg op. Later deze maand, tijdens Tesla's 'Battery Day', geeft Musk meer details vrij over de aanpassingen. "Het is voor het eerst dat ons platform-ontwerp op de schop gaat," zei hij ook. Musk gaf al eens aan dat de Europese Model Y hierdoor 'aanzienlijk makkelijker te produceren wordt'.

De Model Y werd in maart 2019 gepresenteerd en wordt sinds de lente geleverd. In Nederland moeten klanten nog even geduld hebben voor de Model Y. De introductie staat onveranderd voor begin 2021 in de planning. De auto kost hier vooralsnog minimaal €64.000.

De fabriek bij Berlijn is over ongeveer een jaar klaar en kan dan starten met de productie van auto's. Er kunnen er per jaar ongeveer 500.000 van de band rollen. Tesla wilde sinds 2017 al een fabriek in Europa bouwen en vond eind vorig jaar eindelijk de geschikte locatie in Grünheide.