Dit is de Volkswagen ID4!

Wat aanloop betreft kan de Volkswagen ID3 nog wat leren van zijn grote broer, maar na maanden van teasers, gecamoufleerde exemplaren, pre-drives en schetsen is het nu dan toch tijd voor het hele verhaal: dit is de elektrische Volkswagen ID4!

Een verrassing is de grote broer van de Volkswagen ID3 natuurlijk totaal niet. Het tweede model uit een hele reeks van elektrische ID-modellen van Volkswagen is een stuk groter dan de oer-ID en staat ook wat hoger op de poten. Het is dus een soort SUV, al vinden we de term ‘cross-over’ in dit geval beter van toepassing.

Compacte cross-overs zijn wereldwijd in trek, in tegenstelling tot compacte hatchbacks. Zo kan het gebeuren dat niet de ID3, maar de ID4 de eerste ID-Volkswagen is die wereldwijd zal worden verkocht én gebouwd. Behalve in Duitsland loopt het hogere, grotere ID-model straks ook in China én in de VS van de band. Voor beide landen is de ID4 de eerste ID-Volkswagen op de prijslijst.

Korter dan Enyaq

De ID4 deelt buiten zijn technische basis ook zijn concept en zijn basisopzet met de eerste Skoda op het MEB-platform, de Skoda Enyaq iV. Toch gaat het hier niet om een tweelingbroer. De koets is overal net even anders. De enige onderdelen die wellicht worden gedeeld zijn wat ruiten en het dak, maar Volkswagen wil die vermoedens niet bevestigen.

Wel is duidelijk dat de ID4 zeven centimeter korter is dan de Enyaq. Met een lengte van 4,58 meter is de auto alsnog zo’n 23 cm langer dan de ID3. De auto is met respectievelijk 1,85 en 1,61 ook breder en hoger, bij een gelijkgebleven wielbasis van 2,77 meter. Ter vergelijking: een Tiguan is 4,51 meter lang, 1,84 meter breed en 1,68 meter hoog, terwijl een Tiguan Allspace met 4,70 meter juist weer een slag langer is dan de ID4.

Natuurlijk is zo’n ID4 wel heel anders van opzet dan een traditionele SUV als de Tiguan. Zo is de neus aanzienlijk korter, zodat een groter deel van de lengte daadwerkelijk ten goede kan komen aan het interieur. Wie wil zien hoe dat er in de praktijk uitziet, moet vooral even de video bekijken die min of meer gelijktijdig met dit bericht online is verschenen. Die maakt duidelijk dat er net als bij Skoda voor achterpassagiers ruimte in overvloed is. Een vlakke vloer zorgt ervoor dat ook de middelste passagier de benen goed kwijt kan.

Twee accu's, vier versies

Wat bagageruimte betreft, moet de ID4 de nieuwe Golf Variant wel voor zich dulden. Hij legt het ook af tegen de langere Skoda Enyaq, maar is met 543 liter wel aanzienlijk ruimer dan een ID3. Net als de Skoda kan de ID4 worden uitgerust met een trekhaak, waaraan een aanhanger van maximaal 1.200 kg kan worden gekoppeld.

De elektromotor die bij iedere MEB-auto onder de laadvloer ligt, is bij de ID4 vooralsnog de enige. Een vierwielaangedreven variant met twee motoren is er namelijk nog niet, al staat zo’n versie wel op de planning. Opvallend genoeg brengt Volkswagen de ID4 aanvankelijk in minder varianten op de markt dan Skoda bij de Enyaq deed. Ook bijzonder is dat er hier en daar kleine verschillen zijn tussen de twee als het gaat om het vermogen.

De ID4 is er in beginsel met vier verschillende vermogens, verdeeld over twee accupakketten. De lichtste daarvan heeft een capaciteit van 52 kWh, terwijl de grootste het - net als bij de Enyaq – tot 77 kWh schopt. De lichtste versie is er als Pure of als Pure Performance, wat 148 of 170 pk betekent. De zwaardere variant heet Pro. In reguliere trim levert de Pro 175 pk, de Pro Performance komt tot 204 pk.

De sterkste variant komt als eerste op de markt, in de van de ID3 bekende ‘1st’ versies. Dat is dan ook de auto waarvan al gedetailleerde specificaties bekend zijn. De voorlopige topversie komt volgens de WLTP-cyclus 520 km ver op een acculading, sprint in 8,5 tellen van 0 naar 100 en heeft een top van 160 km/h. Deze cijfers zijn van de lichtste versies nog niet bekend, maar het is goed om te weten dat een Enyaq op 52 kWh 340 km kan afleggen.

Laden gaat bij alle varianten met een driefasenlader, dus met maximaal 11 kW. Aan de snellader komt de versie met de grote accu tot maximaal 125 kW, al moet daarvoor wel worden bijbetaald.

Witte strip

Aan binnen- en buitenkant vertoont de ID4 veel overeenkomsten met de ID3. De familietrekjes van de ID-modellen komen onder meer tot uiting in een gladde en vloeiende tekenstijl, grote glasoppervlakken, grote wielen en optisch aan elkaar gekoppelde lichtunits aan voor- en achterzijde. Bij de duurdere ID4’s brandt de strip tussen de koplampen daadwerkelijk mee, terwijl een witte strip bij de voordeliger exemplaren de indruk wekt dat dat het geval is. Aan de achterkant wordt de verlichting wel standaard over nagenoeg de hele breedte uitgesmeerd, al zijn er alsnog verschillen tussen de lichten van eenvoudiger en duurdere ID4’s.

Het interieur is qua opzet identiek aan dat van de ID3. Ook worden er veel onderdelen gedeeld, zoals het op de stuurkolom geplaatste scherm en de daaraan gekoppelde draaiknop voor de rijrichting. Wel is het geheel ruimtelijker opgezet. Het centrale touchscreen deelt zijn standaard formaat van 10 inch met de ID3, maar is anders dan bij die ID3 ook in 12 inch verkrijgbaar. Opvallend: bij de Skoda Enyaq is het grootste scherm nog een maatje groter, voor een totaal van 13 inch.

Bovendien belooft Volkswagen flinke verbeteringen op het gebied van materiaalgebruik, een belangrijk kritiekpunt bij de ID3. Ook de ID4 kan worden uitgerust met een head-up display met ‘augmented reality’. Wie die zwevende pijlen boven het wegdek niet bestelt, kan zich wel verheugen in het ID.Light. Dat is een dunne ledstrip onderaan de voorruit, die met behulp van allerlei kleuren en lichtpatronen met de ID4-rijder kan ‘communiceren’.

Ten opzichte van de Skoda Enyaq valt op dat het ID4-binnenste een stuk zakelijker, maar ook een stuk meer high-tech is. Waar de Skoda nog gebruikmaakt van traditionele knoppen, is bij de ID4 alles digitaal. Een ander verschil is tussen de stoelen te vinden. De Skoda omsluit zijn inzittenden met een enorme bak vol handige opbergvakjes, terwijl die middenconsole in de ID4 bewust een stuk lager is gehouden.

Wellicht nog dit jaar

Volkswagen durft het op het moment van schrijven nog niet te beloven, maar zegt wel zijn uiterste best te doen om de ID4 nog dit jaar naar Nederland te krijgen. Wie snel is, kan dus wellicht nog aan een ID4 met 8 procent bijtelling komen. Daarmee heeft de auto voor zakelijke rijders alvast één streepje voor op de Skoda Enyaq, die hoe dan ook pas in 2021 verschijnt. In eerste instantie zal het wel gaan om relatief dure ID4 1st-modellen. Nederlandse prijzen zijn er nog niet, maar in Duitsland vraagt Volkswagen voor de ID 1st € 49.950. De 1st Max, die nagenoeg alle beschikbare voorzieningen standaard meekrijgt, kost daar € 59.950.