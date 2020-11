Audi RS E-tron GT geeft geheimen prijs

De productieversie van de volledig elektrische Audi E-tron GT laat nog even op zich wachten. Gelukkig is Audi zo vriendelijk om alvast uit de doeken te doen wat er verwacht mag worden van de topversie; de RS E-tron GT.

Highlights

640 pk vermogen

0-100 km in minder dan 3,5 seconden

Vierwielaandrijving én vierwielsturing

Ruim 400 km actieradius

Dat de Audi E-tron GT zijn technische basis deelt met de Porsche Taycan, belooft al veel goeds voor de prestaties. Dat blijkt nu ook wel uit de eerste cijfers. De topversie is uiteraard de RS E-tron GT en dat wordt de krachtigste RS ooit. Er wordt maar liefst 598 pk op alle vier de wielen losgelaten, via een elektromotor per as. Bij die pakweg 600 elektrische pk’s blijft het niet, want in ‘overboost-modus’ schiet het vermogen zelfs naar een piek van 646 pk. Het koppel bedraagt 830 Nm. Daarmee mag de Porsche Taycan Turbo zich zorgen gaan maken. De Taycan Turbo S gaat echter nog een goede stap verder, dus wat dat betreft eet Audi niet alle kaas van het brood bij haar zustermerk.

De RS E-tron GT is met zijn pakweg 2.300 kilo alles behalve een lichtgewicht, maar dat forse vermogen maakt er uiteraard een rap verhaal van. Zeker omdat de elektromotoren direct vol vermogen kunnen leveren. Van 0 naar 100 km/h is in minder dan 3,5 seconden achter de rug. Audi zegt dat die sprint zonder problemen keer op keer gedaan kan worden, dankzij uitgebreide koeling. Het accupakket en de aandrijflijn hebben ieder hun eigen koelsysteem om de boel netjes op bedrijfstemperatuur te houden.

Het onderstel van de Audi RS E-tron GT moet - zoals het een GT betaamt - zowel comfortabel als sportief rijden mogelijk maken. Daarbij speelt de actieve luchtvering die in diverse standen af te stellen is een grote rol. De demping wordt per wiel geregeld én alle vier de wielen sturen mee. Bij lage snelheden sturen de achterwielen in tegengestelde richting om scherper insturen mogelijk te maken. Bij hoge snelheden sturen ze juist in dezelfde richting mee als de voorwielen, om de boel stabiel te houden. Optionele keramische remschijven moeten de bestuurder verder assisteren bij het beteugelen van het elektrogeweld.

Snel laden, snel weg

Op accugebied hebben ze bij Audi uiteraard ook het recept van de Taycan erbij gepakt. Dankzij de 800 volt-technologie is laden snel gepiept. Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 83,7 kWh en daar pomp je in 5 minuten 100 km rijbereik in. Een actieradius van 'meer dan 400 km' moet volgens Audi mogelijk zijn. Dan moet je het uiteraard wel rustig aan doen. Reken er maar op dat bij de onthulling van de productieversie mildere varianten worden voorgesteld met vermogens vanaf zo’n 400 pk. Die komen mogelijk ook nog wat verder op een volle lading. De RS E-tron GT wordt overigens gelijktijdig met de mildere varianten leverbaar. In de eerste helft van het nieuwe jaar verwachten we de E-tron GT in de Audi-showroom aan te treffen.